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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
09.01.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?

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Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?

Amerikan şirketi Amazon, Pazartesi akşamı piyasa kapanışıyla beraber büyük rakipleri Microsoft ve Apple'ı sollayarak dünyanın en değerli halka açık şirketi olarak günü tamamladı.

Halihazırda şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi olarak zirveye yerleşmiş vaziyette.

Amazon'un piyasa değeri Pazartesi akşamı piyasaların kapanışıyla 797 milyar dolara ulaştı. Amazon'un ardından gelen Microsoft'un piyasa değeri ise 783 milyar dolar.

Piyasa değeri bir ara 1 trilyon dolardı

Amazon'un piyasa değeri Eylül ayında 1 trilyon dolara ulaşmıştı. Ancak daha sonra özellikle teknoloji şirketlerinde görülen piyasa sarsıntısı Amazon'un da piyasa değerinden süpürdü.

Peki Amazon rakipleri Microsoft ve Apple'ı geçerek nasıl birinci sıraya oturmayı başardı?

Amerikan ekonomi haber sitesi CNBC'ye göre Amazon'u yatırımcılar için cazip kılan 5 neden var.

1. Bulut teknolojisi

Her ne kadar Microsoft'un bulut teknolojisi Amazon'unkinden daha hızlı gelişse de Amazon'un bulut teknolojisi servislerinin yıllık geliri 23 milyar doları geçmiş vaziyette.

Synergy Araştırma Grubu'na göre Amazon şirket olarak halka yönelik bulut piyasasının yüzde 40'ını kontrol ediyor.

Şirketin Amazon Web Servisleri (AWS) olarak geçen bulut teknolojisi, geliştiriciler için 140'dan fazla hizmet sunuyor.

Bahreyn, Hong Kong, İtalya ve Güney Afrika gibi ülkelere açılan AWS'nin Amerikan Savunma Bakanlığı ile 10 milyar dolarlık bir anlaşma yapması bekleniyor.

AWS son zamanlarda büyük şirketleri de uzun süreli sözleşmelerle kendine bağlamayı başardı.

2. E-ticaret hakimiyeti

Amazon son yıllarda çok sayıda farklı hizmete yönelse de asıl temelini halen e-ticaret oluşturuyor.

Geçen yıl ABD'deki e-ticaret satışlarının yarısı Amazon üzerinden gerçekleşti.

Amazon, Hindistan gibi diğer büyük ülkelere de açılarak operasyon yaptığı coğrafyayı geliştirmeyi planlıyor.

Aynı zamanda başka ülkelerdeki perakende şirketlerini de satın alma yoluna gidiyor.

3. Sağlık sektörü, Alexa ve reklamlar gibi hizmetleri

Amazon'un diğer gelir kalemleri arasında yer alan reklam faaliyetleri, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 122 büyüdü. Böylece 2,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Reklamcılar gün geçtikçe daha çok Amazon'a yatırım yapıyor.

Sağlık hizmetleri ise Amazon'un odağında yer alan bir başka alan.

Geçen yıl şirket, online eczacılık hizmeti veren PillPack'i 1 milyar dolara satın aldı.

Amazon bankacılık sektöründe de yatırımlar yapıyor.

Amazon Studios ise Prime müşterilerine Amazon'un ürettiği televizyon yapımları sunabilmek için çok sayıda orijinal yapım üzerinde çalışıyor.

Son dönemde Nicole Kidman, Jordan Peele gibi oyuncular ve yapımcı Cheo Hodari Coker ile anlaşmalar yapıldı.

Her ne kadar Amazon akıllı teknoloji ev asistanı Alexa'dan büyük bir gelir elde etmese de kullanıcıların Alexa üzerinden alışveriş yaptığı görülüyor.

4. Sıkı lider takımı

Amazon ve diğer teknoloji şirketleri arasında en büyük fark, Amazon'un diğerlerine göre daha sıkı bir şekilde oluşturduğu lider takımı.

Şirketin CEO'su Jeff Bezos, şirketin tepesinde sadık bir lider ekibi oluşturdu, bu isimler yıllardır Amazon için çalışıyor.

20 yöneticiden oluşan çekirdek kitlenin en büyük özelliği ise istikrarlı bir seyir izlemeleri.

5. Daha az kavga gürültü

Analistler, Amazon'un diğer teknoloji şirketlerine göre daha az meseleyle uğraşmak zorunda kaldığına dikkati çekiyor.

Piyasa yorumcularının analizleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketi hedef alan açıklamalarına rağmen Apple'ın Çin piyasasında yaşadığı sıkıntılar ya da Facebook'un gizlilik skandalı gibi Amazon'un büyük sorunları olmadığını söylüyor.

Analistlere göre Amazon diğer teknoloji şirketlerine göre daha az riskli konuyla boğuşuyor.

Ancak diğer yandan Amazon'un dünyanın en değerli şirketlerinden olup da çalışanlarını çok zor çalışma koşulları ve az maaşa tabi tutması ise başını ağrıtan meselelerin başında.

Bu sebepten ötürü geçtiğimiz yılın sonunda Amazon'un operasyon yürüttüğü birçok farklı ülkede grevler ve protestolar düzenlendi.

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