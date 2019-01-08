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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
08.01.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Amazon, Microsoft'u da geçti, dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu

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Amazon, Microsoft'u da geçti, dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu

ABD merkezli internetten alışveriş ve teknoloji devi Amazon, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu.

Şirketin değerinin bu yıl içinde yüzde 20 artarak bir trilyon dolara çıkabileceği belirtiliyor.

Pivotal Research Group'un bu öngörüsü dün şirket hisselerine gelen alımları destekledi ve yılbaşı öncesinde satışları artan Amazon'un piyasa değeri 793 milyar dolara ulaştı.

28 Kasım'dan bu yana dünyanın en değerli şirketi olan Microsoft'un piyasa değeri de 785 milyar dolar seviyesinde.

Microsoft, sekiz yıldır dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ı 28 Kasım'da geçmişti.

Microsoft 2'nci, Alphabet 3'üncü

Sıralamada Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri dünkü borsa işlemlerinin ardından 740 milyar dolara çıkarken, Apple'ın değeri 694 milyar dolara düştü.

Apple'ın Ekim'deki zirve yapan hisseleri, iPhone satışlarının beklenenin altında kalması nedeniyle o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 36 değer kaybetti.

Apple geçen hafta 16 yıl aradan sonra satış tahminlerini ilk kez revize etmek zorunda kalmış, yılın son çeyreği için 89 milyar dolar olan ciro beklentisini 84 milyar dolara çekmişti.

Sanal asistan rekabeti

Seattle merkezli Amazon'un yükselişinde yılbaşı öncesindeki satışlarının artması etkili oldu.

Şirketin sesle kumanda edilen ve yapay zeka kullanan sanal asistanı Alexa, 100 milyon adetlik satışa ulaştı.

Google da sanal asistanı Google Assistant'ın kullanıldığı cihazlarında artış beklentisinde. Şirket bu ay sonuna kadar Google Home cihazı ve Pixel telefon satışının bir milyar adete çıkmasını beklediğini duyurdu.

Apple Siri kullanan cihazlarının satışlarınıu henüz açıklamadı.

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