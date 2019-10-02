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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.10.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Amazon Lojistik hizmete açıldı

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Amazon Lojistik hizmete açıldı

KOBİ’leri depolama, paketleme ve kargolama zahmetinden kurtaran Amazon Lojistik Türk işletmelerinin hizmetine açıldı.

Amazon Lojistik, Amazon.com.tr'de satış yapan binlerce kayıtlı işletmenin hizmetine sunuldu. Satıcı adına ürünü muhafaza eden, paketleyen ve kargo işlemleriyle ilgilenen hizmetiyle Amazon, Türk KOBİ’lerin işlerini büyütmeye odaklanıyor. 

Satıcı tarafından Amazon’a yollanan ürünler, belirli bir düzene göre sıralanıp listelendikten sonra satışa hazır hale geliyor. Siparişi KOBİ adına alan Amazon, süreci ve satış işlemlerini yöneterek alıcı ve satıcı için güvenilir ve kolay e-ticaretin yolunu açıyor. Ürünün paketlenmesi, kargo aracılığıyla müşteriye teslim edilmesi, satış sonrası destek ve iade gibi süreçlerin tamamını da satıcı adına yöneten hizmetiyle Amazon, satıcılara envanterlerini ve toplam satışlarını takip etme kolaylığı da sunuyor. Zaman ve para tasarrufu sağlayan bu hizmetle işletmeler bireysel nakliye masrafından ve ürünleri ayrı ayrı paketleme zahmetinden kurtuluyor. 

Amazon Lojistik hizmetinden faydalanan işletmeler aynı zamanda Amazon'un müşteri hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Tüm müşteri geri dönüşlerini işletme adına yöneten Amazon, işletmelere zaman tasarrufu sağlıyor. 

“Dijital ekonomide şirketin küçük ya da büyük olması önemsizdir” 

Amazon Lojistik hizmetinden küçük ya da büyük her ölçekteki her işletmenin faydalanabildiğini belirten Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott: "Dijital ekonomide işletmenin büyüklüğünün hiçbir önemi olmadığını düşünüyoruz. Amazon olarak küçük ya da büyük her işletmenin gelişimine destek oluyoruz, Amazon Lojistik de bunun çok iyi bir örneği. Amazon.com.tr müşterileri, hızlı teslimat ve Amazon’un dünya standartlarında sunduğu müşteri hizmetinin rahatlığıyla gittikçe büyüyen eşsiz ürün yelpazesine erişebilecek” dedi. 

Amazon teslimat ayrıcalığıyla satılan ürünlere hızlı erişim imkanı da sağlayan Amazon Lojistik, müşterilerine koşulları sağlayan birçok ürün için ücretsiz teslimat ve İstanbul içinde geçerli aynı gün teslimat hizmeti de dahil olmak üzere tüm nakliye seçeneklerinden de yararlanma imkanı sunuyor. 

Amazon.com.tr satıcısı Melda Ateş "Imelda Cottons markası olarak toplama, paketleme ve nakliye ile uğraşmak yerine satışlarımıza odaklanmamızı sağlayan Amazon Lojistik hizmetine teşekkür ederiz. Amazon güvencesinde nakliye ve müşteri hizmetleriyle satışlarımızın önemli ölçüde artacağına eminiz" dedi. 

Bir diğer Amazon.com.tr satıcısı Incore mağazasıyla Enis Sağlam ise “Müşterilerden aynı gün teslimat ya da ertesi gün teslimat konusunda çok fazla talep alıyordum ancak ekspres teslimat maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bunu karşılayamıyordum. Bize bu kadar makul bir fiyata aynı hizmeti verme şansı tanıdığınız için teşekkür ederiz” dedi. 

Amazon Lojistik satıcıların zamandan ve paradan tasarruf etmelerinin yanı sıra şu avantajlarla işlerini büyütmelerini sağlıyor:

Kusursuz müşteri deneyimi - Amazon Lojistik işletmeler adına toplama, seçme, paketleme, nakliye, müşteri hizmetleri ve iade süreçlerinin tamamıyla ilgilenir.
Büyüme potansiyeli- Bir işletmenin Amazon Lojistik'e dahil olmak için bir minimum ürün adedi yoktur. Zaman tasarrufu sağlamak için lojistik hizmetlerinin tamamını işletme adına yürütülür, işletmeye sadece işine odaklanmak kalır.
Kullandıkça öde- Amazon Lojistik için, satış komisyonuna ek olarak, sadece ürünlerin depolanması için gereken tam alan için ödeme yapılır, yalnızca ürünler sipariş edildiğinde lojistik ücreti ödenir.

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