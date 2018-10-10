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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.10.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Amazon, İstanbul’da çalışacak mühendis arıyor

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Amazon, İstanbul’da çalışacak mühendis arıyor

Türkiye e-ticaret pazarına geçen ay adım atan ABD'li Amazon, yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa ekibinde çalışacak eleman arıyor. İstanbul'da çalışacak olan yazılım mühendisi, otomatik konuşma tanıma ve doğal dil anlama çözümleri geliştirecek.

Türkiye'de geçen ay resmi olarak hizmet vermeye başlayan ABD'li e-ticaret devi Amazon, ürün ve servislerini çeşitlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Dünyada sadece e-ticaret alanında değil, yapay zeka destekli akıllı asistanı Alexa ve Echo başta olmak üzere Amazon Prime, Fire TV ve Dash gibi yenilikçi ürünleriyle de bilinen Amazon, bu ürün ve servislerini yerelleştirip, Türkiye'de de sunmak için önemli bir adım attı.

Bloomberg'de yer alan habere göre şirket, bu kapsamda yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa için Türkiye'den çalışacak yazılım geliştirme mühendisi arıyor. Amazon'un resmi sitesinde (amazon.jobs) yayınlanan iş ilanına göre İstanbul'daki Amazon'un Türkiye biriminde çalışacak olan kişi, Alexa'nın yerelleştirilmesinde görev alacak.

"Makine Öğrenimi alanında çalışan Alexa Entertainment (Müzik, Video, Kitaplar, Podcast) için otomatik konuşma tanıma ve doğal dil anlama (NLU) mühendislik çözümleri sunmak ister misiniz?" denilen ilana göre Amazon, İstanbul'un hem Avrupa hem de Asya yakasında oturan adaylar değerlendirmeye tabi tutulacak.

ECHO VE DİĞER ÜRÜNLERE ODAKLANACAK

Amazon'un iş ilanında Alexa Entertainment ekibinin kullanıcıların konuşma dillerine odaklanarak, Alexa başta olmak üzere Amazon Echo, Echo Show ve Fire TV gibi ürünleri daha akıllı hale getirmek için çalıştığına dikkat çekildi. 

Bilgisayar bilimleri veya eşdeğeri bir alanda lisans derecesine sahip olma şartı aranan ilanda adaylardan istenen diğer özellikler ise şöyle sıralandı: En az 3 yıllık tecrübe, en az bir nesne yönelimli programlama diline (Java, Python, C/C ++ gibi) hakimiyet, maine öğrenimi, büyük veri, ya da büyük ölçekli dağıtılmış sistemler alanında ticari online hizmet deneyimi.

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