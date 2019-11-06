Amazon.com.tr’nin ilk satıcı toplantısı İstanbul’da gerçekleşti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAmazon.com.tr’nin ilk satıcı toplantısı İstanbul’da gerçekleşti
GeriTeknoloji Amazon.com.tr’nin ilk satıcı toplantısı İstanbul’da gerçekleşti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
06.11.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Amazon.com.tr’nin ilk satıcı toplantısı İstanbul’da gerçekleşti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amazon.com.tr’nin ilk satıcı toplantısı İstanbul’da gerçekleşti

Amazon.com.tr’nin Türk KOBİ’leri bir araya getirdiği ilk satıcı toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. KOBİ'ler Amazon’un Avrupa pazaryerlerinde satışta başarılı olmalarına yardımcı olacak araç ve kaynaklardan nasıl yararlanacakları, e-ihracatla satışlarını artırmanın yolları ve Amazon Lojistik’in sunduğu fırsatlar ve yenilikler hakkında bilgilendirildi.

Amazon.com.tr’nin ilk satıcı toplantısı bugün İstanbul’da gerçekleşti. Amazon.com.tr’nin sunduğu yeni fırsatlar ve e-ihracatla satışları artırmanın yollarının paylaşıldığı satıcı toplantısı 150’yi aşkın KOBİ’yi ağırladı. Amazon’un Avrupa pazaryerlerinde satışta başarılı olmalarına yardımcı olacak araç ve kaynaklardan nasıl yararlanacakları, e-ihracat ve Amazon Lojistik gibi yeni hizmetler hakkında yüz yüze bilgilendirilen KOBİ’ler, Amazon yöneticileri ve satıcı ekibiyle bir araya gelme ve deneyim paylaşma imkanı yakaladı. Türk KOBİ’leri Amazon.com.tr aracılığıyla Avrupa ülkelerindeki milyonlarca aktif müşteriyle buluşuyor.

Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes, “Amazon olarak küçük ya da büyük her işletmenin gelişimine destek oluyor, işletmelerin işlerini büyütmeleri için yeni hizmetler geliştirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Hedefimiz Türk markalarını uluslararası arenaya taşımak” dedi.

Amazon.com.tr’nin ilk satıcı toplantısı İstanbul’da gerçekleşti

Alex Ootes: “Amazon.com.tr olarak Haziran ayında KOBİ’lerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için yaptığımız çalışmalarla Türkiye'den Avrupa'ya ihracat hizmeti başlattık. Ekim ayında duyurduğumuz gelişmiş lojistik çözümleri sunan Amazon Lojistik hizmetiyle ise yeni müşterilere ulaşmanın yolunu açtık. Şimdi sırada Türkiye’deki satış ortaklarımızın Amerika (ABD, Kanada, Meksika), Asya-Pasifik (Japonya, Hindistan, Avustralya, Singapur), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (Birleşik Arap Emirlikleri) pazarlarına da satış yapabilmeleri için ‘Global Satış’ hizmetimiz var. Türk KOBİ’leri artık bu pazarlarda da satış yapabilecek. Bu hizmetlerin tamamı Türk işletmelerine verdiğimiz değerin bir göstergesi diyebiliriz. Türkiye’deki satıcıların işlerini büyütmelerini, müşterilerimizin ise Amazon’da aradıkları her şeyi bularak mutlu alışveriş deneyimi yaşamalarını çok önemsiyoruz” dedi.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott: “Amazon.com.tr olarak Türkiye’deki işletmelerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için çalışıyoruz. Hedefimiz Türk KOBİ’lerinin favori satış kanalı olmak. Bu toplantı da KOBİ’lerin e-ihracatla büyümelerini sağlamak ve uluslararası arenada satışlarını artırmaları için önemli bir araç” dedi.

“Amazon’un gelişmiş teknolojisi, dünya standartlarındaki lojistik altyapısı ve uzman müşteri hizmetleriyle tasarladığımız e-ihracat programıyla hedefimiz Türk KOBİ’lerinin işlerini büyütmelerine yardımcı olmak. Avrupa’ya e-ihracat bunun için çok önemli bir fırsat. Bunun yanı sıra Amazon Lojistik ile de Amazon.com.tr müşterileri, hızlı teslimat ve Amazon’un dünya standartlarında sunduğu müşteri hizmetinin rahatlığıyla gittikçe büyüyen eşsiz ürün yelpazesine erişebiliyor” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle