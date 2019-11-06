Amazon.com.tr’nin ilk satıcı toplantısı İstanbul’da gerçekleşti

Amazon.com.tr’nin ilk satıcı toplantısı bugün İstanbul’da gerçekleşti. Amazon.com.tr’nin sunduğu yeni fırsatlar ve e-ihracatla satışları artırmanın yollarının paylaşıldığı satıcı toplantısı 150’yi aşkın KOBİ’yi ağırladı. Amazon’un Avrupa pazaryerlerinde satışta başarılı olmalarına yardımcı olacak araç ve kaynaklardan nasıl yararlanacakları, e-ihracat ve Amazon Lojistik gibi yeni hizmetler hakkında yüz yüze bilgilendirilen KOBİ’ler, Amazon yöneticileri ve satıcı ekibiyle bir araya gelme ve deneyim paylaşma imkanı yakaladı. Türk KOBİ’leri Amazon.com.tr aracılığıyla Avrupa ülkelerindeki milyonlarca aktif müşteriyle buluşuyor.

Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes, “Amazon olarak küçük ya da büyük her işletmenin gelişimine destek oluyor, işletmelerin işlerini büyütmeleri için yeni hizmetler geliştirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Hedefimiz Türk markalarını uluslararası arenaya taşımak” dedi.

Alex Ootes: “Amazon.com.tr olarak Haziran ayında KOBİ’lerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için yaptığımız çalışmalarla Türkiye'den Avrupa'ya ihracat hizmeti başlattık. Ekim ayında duyurduğumuz gelişmiş lojistik çözümleri sunan Amazon Lojistik hizmetiyle ise yeni müşterilere ulaşmanın yolunu açtık. Şimdi sırada Türkiye’deki satış ortaklarımızın Amerika (ABD, Kanada, Meksika), Asya-Pasifik (Japonya, Hindistan, Avustralya, Singapur), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (Birleşik Arap Emirlikleri) pazarlarına da satış yapabilmeleri için ‘Global Satış’ hizmetimiz var. Türk KOBİ’leri artık bu pazarlarda da satış yapabilecek. Bu hizmetlerin tamamı Türk işletmelerine verdiğimiz değerin bir göstergesi diyebiliriz. Türkiye’deki satıcıların işlerini büyütmelerini, müşterilerimizin ise Amazon’da aradıkları her şeyi bularak mutlu alışveriş deneyimi yaşamalarını çok önemsiyoruz” dedi.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott: “Amazon.com.tr olarak Türkiye’deki işletmelerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için çalışıyoruz. Hedefimiz Türk KOBİ’lerinin favori satış kanalı olmak. Bu toplantı da KOBİ’lerin e-ihracatla büyümelerini sağlamak ve uluslararası arenada satışlarını artırmaları için önemli bir araç” dedi.

“Amazon’un gelişmiş teknolojisi, dünya standartlarındaki lojistik altyapısı ve uzman müşteri hizmetleriyle tasarladığımız e-ihracat programıyla hedefimiz Türk KOBİ’lerinin işlerini büyütmelerine yardımcı olmak. Avrupa’ya e-ihracat bunun için çok önemli bir fırsat. Bunun yanı sıra Amazon Lojistik ile de Amazon.com.tr müşterileri, hızlı teslimat ve Amazon’un dünya standartlarında sunduğu müşteri hizmetinin rahatlığıyla gittikçe büyüyen eşsiz ürün yelpazesine erişebiliyor” dedi.