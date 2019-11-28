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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.11.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Amazon.com.tr'den "Ücretsiz Ekspres Teslimat" hizmeti

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Amazon.com.tr'den "Ücretsiz Ekspres Teslimat" hizmeti

Amazon.com.tr, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nin dahil olduğu beş ilde “Ücretsiz Ekspres Teslimat” hizmeti başlattı.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında Beklenen Cuma ve En İyi Pazartesi indirim dönemi boyunca Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli olacak hizmetle 300 TL ve üzeri siparişlerde "Ücretsiz Ekspres Teslimat" seçeneği sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Operasyon Direktörü Hakan Karadoğan, İstanbul'daki müşterilere Beklenen Cuma ve En İyi Pazartesi indirim dönemi boyunca ertesi gün teslimat hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Müşteri odaklı yaklaşım paralelinde müşteri geri bildirimlerini yakından takip ettiklerini bildiren Karadoğan, "Müşterilerimizin tecrübe ettiği alışveriş deneyimini daha kolay ve hızlı hale getirmek için yeni hizmetler eklemeye devam ediyoruz. Örneğin, bugün İstanbul’da gün içinde sipariş veren Amazon.com.tr müşterileri yarın siparişlerini teslim alabilecek. Hizmet, kitaptan cep telefonuna, bilgisayardan küçük ev aletlerine kadar birçok farklı kategoride geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, ödeme sayfasında “Ücretsiz Ekspres Teslimat” seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen hizmet, toplam tutardan kargo ücretini otomatik olarak düşürecek.

Tüketiciler satın aldıkları ürünlere indirim döneminde ücretsiz ve hızlı bir şekilde ulaşabilecek. 2 Aralık gün sonuna kadar devam edecek Ücretsiz Ekspres Teslimat hizmeti İstanbul (Adalar, Silivri ve Çatalca hariç), Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli’nin dahil olduğu 5 ilde seçili ilçelerde ve limitli taşıma kapasitesiyle geçerli olacak.

Amazon.com.tr müşterileri, 50 TL ve üzeri siparişlerinde “Ücretsiz Standart Teslimat” hizmetinden faydalanmaya devam edebilecek.

"Ücretsiz Ekspres Teslimat", 300 TL ve üzeri alışveriş yapan kullanıcılara sunulmuş ek bir hizmet öne çıkarken Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli olacak.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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