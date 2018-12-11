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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
DHA
11.12.2018 - 13:17, Son Güncelleme:

Amazon Coin söylentisi Bitcoin'in değerini dibe vurdurdu

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Amazon Coin söylentisi Bitcoin'in değerini dibe vurdurdu

ABD merkezli araştırma şirketi Bonner and Partners Editörü Jeff Brown`un, amazoncryptocurrency.com ve amazoncryptocurrencies.com isimli iki yeni alan adı alan Amazon`un yakın bir zamanda Bitcoin`e rakip olacak yeni kripto para birimini duyurabileceği öngörüsünün ardından Bitcoin, 3,500 doların altına geriledi.

Amazon'un yakın bir zamanda Bitcoin'e rakip olacak yeni kripto para birimini duyurabileceği öngörüsünün ardından Bitcoin, 3,500 doların altına geriledi.

Brown yayınladığı yazıda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bitcoin'in ekim 2017'de büyük dikkat çekmesinin ardından Amazon kimsenin haberi olmadan, amazoncryptocurrency.com ve amazoncryptocurrencies.com alan adlarını aldı. Çoğu kişi Amazon'un kendi kripto para birimine sahip olduğunu bilmiyor. Amazon Coin, şu an Amazon üzerinde alışveriş yaparken kullanılabiliyor. Fakat söz konusu alan adlarını gördükten sonra, Amazon'un tek başına kripto para birimleri piyasalarına hükmedeceğini görebiliyorum. Kriptolar artık ailelerinin bodrumlarından Ethereum alan çocukların alanı değil. Bu durum, blockchain teknolojisinin ekonomide kendine yer edindiğinin kanıtıdır."

Açıklamaların ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saate yüzde 2.14'lük bir düşüşle 3,481 dolara geriledi ve 60 milyar 632 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55'ini oluşturdu.

Toplam 15,932 adet piyasada işlem gören 2,068 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.49 ile yalnızca TRON artarken, yüzde 6.73 ile ise en çok Bitcoin SV değer kaybetti.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 87'si gerilerken, düşüş eğilimine yüzde 18.40 ile 95'inci sıradaki MOAC öncülük etti.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 1.8'lik bir düşüşle 110 milyar 275 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 54 milyon dolar olarak hesaplandı.

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