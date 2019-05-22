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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
22.05.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Amazon çalışanlarının motivasyonunu oyunla artıracak

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Amazon çalışanlarının motivasyonunu oyunla artıracak

ABD'li e-ticaret devi, çalışanlarının iş motivasyonunu artırmak amacıyla video oyunlar geliştirdi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, çalışanlarının iş motivasyonunu artırmak amacıyla video oyunları devreye aldı.

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre, dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Amazon, depo bölümünde çalışan personelin motivasyon sorununu geliştirdiği "PicksInSpace", "Mission Racer" ve "CastleCrafter" isimli video oyunlarla çözmeyi planlıyor.

Personelin çalışma alanlarına oyun oynamaları için ekranlar yerleştiren şirket, çalışanlar arasında oyunlar üzerinden bir rekabet ortamı yaratarak işi daha az sıkıcı hale getirmeyi ve üretkenliği artırmayı hedefliyor.

Şirketin geliştirdiği oyun sistemi, ABD ve Birleşik Krallık'taki 5 depoda aktif şekilde kullanılıyor. Oyunlarda yüksek skor alan çalışanlar ödüllendiriliyor.

Oyunlaştırma, iş yaşamında verimi artırma amacıyla şirketler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Örneğin, sürücülerine yönelik belli hedefler içeren bir yarışma sistemi oluşturan Uber, bu sayede sürücülerin uzun saatler çalışmasını sağlamıştı.

Oyunlaştırma yönteminin çalışanlar üzerinde güçlü etkileri oluyor
Uzmanlar, bu tür oyunlaştırma ve ödüllendirme yöntemlerinin psikolojik olarak çalışanlar üzerinde güçlü etkilerinin olduğunu savunuyor. Oyunlaştırma sayesinde işçi görevlerinin anlamlı ve ilgi çekici görünmesinin sağlandığı ve çalışanların davranışlarının iyi yönde şekillendiği düşünülüyor.

Bazı uzmanlar da oyunlaştırmanın ilk süreçte eğlenceli olabileceğini ancak uzun vadede üretkenliğe olan olumlu etkisini yitireceğini ileri sürüyor.

Depolarında yüz binlerce insanın çalıştığı Amazon, iş operasyonlarını otomatikleştirmek amacıyla çok sayıda robot ve makineyi devreye sokmuştu.

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