Amazon bu kez akıllı duvar saatiyle geldi
Dünyanın en büyük alışveriş platformu Amazon, teknolojik yatırımlarını da diğer yandan sürdürürken, yeni Echo akıllı duvar saatini gün yüzüne çıkardı.
Akıllı kol saatlerinden sonra şimdi sıra akıllı duvar saatlerinde. Echo Wall Clock genel anlamda bir duvar saati ve kontrol edilebilen bir yapıya sahip. Yani benzer üçüncü taraf ürünler gibi Echo hoparlörleri kontrol edemiyorsunuz. Aksine Echo hoparlörler ile akıllı saati kontrol edebiliyorsunuz.
AA pille (4 adet) çalışan duvar saati Bluetooth üzerinden evinizdeki Echo hoparlörüne bağlanıyor. Sesli komutunuzu verdikten sonra akıllı hoparlör gerekli zaman ayarlarını yapıyor. Analog saati göstermenin yanında zamanlayıcı olarak da kullanabiliyorsunuz.
Saatin kadranında 60 adet LED bulunuyor ve bunlar dakikayı gösteriyor. Yine sesli komut vererek örneğin 35 dakikalık bir zamanlayıcı başlatabiliyorsunuz. Her dakika geçtiğinde bir LED yanıyor ve böylece sayımı takip edebiliyorsunuz.
Ürün 30 dolara satılıyor.
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