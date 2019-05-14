Amazon ayrımcılık davalarıyla gündemde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAmazon ayrımcılık davalarıyla gündemde
GeriTeknoloji Amazon ayrımcılık davalarıyla gündemde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
14.05.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

Amazon ayrımcılık davalarıyla gündemde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amazon ayrımcılık davalarıyla gündemde

İnternet satış şirketi Amazon'a, üç Müslüman çalışanı, dini ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle dava açtı.

ABD’nin en büyük internet satış firması Amazon, "dini ayrımcılık" yaptığı gerekçesiyle üç Müslüman çalışanı tarafından mahkemeye verildi. 

ABD medyasında yer alan haberlerde, Amazon’un Minnesota Shakopee deposunda çalışan Somali kökenli üç Müslüman kadının, kendilerine dini ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla e-ticaret şirketine dava açtı.

Dava dilekçesinde, Amazon’un "Müslüman işçiler için düşmanca bir ortam oluşturarak ibadet etmeleri için yer ve zaman ayırmadığı, Müslümanları, beyaz işçilere göre rutin olarak daha az tercih edilir işlerde görevlendirdiği" şikayetleri yer aldı.

Dilekçede ayrıca Somali ve Doğu Afrikalı işçilerin, beyaz işçilere verilen terfi ve eğitimden mahrum bırakıldığı ve eşya paketlemek gibi daha ağır işlerde çalıştırıldığı savunuldu.

Kadınların avukatı Nabiha Makbul, müvekkillerinin her gün atılma korkusuyla işe gittiklerini belirterek "Amazon, Minnesota'daki en büyük işverenlerden biri ve bu işçiler üzerinden milyarlarca para kazanıyor ama onları yasalarca temin edilen temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıyor." ifadesini kullandı.

İddialar üzerine açıklama yapan Amazon sözcüsü Ashley Robinson, ibadet molasının yasaların öngördüğü şekilde 20 dakikaya kadar ödendiğini, çalışanların ücretsiz olmak kaydıyla daha fazla süre talep edebileceğini kaydetti.

CNET’te yer alan bir diğer haberde de California, Pensilvanya ve New Jersey bölgelerinde çalışan yedi Amazon çalışanı kadının, "hamilelere ayrımcılık yapmak" suçlamasıyla şirket aleyhine dava açtığı belirtildi.

Haberde, yedi kadının da yöneticilerini hamileliklerinden haberdar ettikten sonra işten atıldığı iddia edildi.

Amazon, iddialara itiraz ederek "Amazon'un herhangi bir çalışanını hamile olduğu için işten çıkarması kesinlikle doğru değildir. Biz herkese eşit fırsat sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Seattle merkezli şirket, daha önce de ülke çapındaki 110 deposunda çalışan işçilere yönelik muamelelerden dolayı gündeme gelmişti.

2020 ABD Başkanlık seçimleri aday adayı Senatör Bernie Sanders’ın geçen sene, firma çalışanlarının çoğunun devlet programı olan gıda yardımı ve sağlık sigortası ile ancak geçinebildiği eleştirilerinden sonra Amazon, saat ücretini 15 dolara çıkarmak zorunda kalmıştı.

Ülkenin en büyük işverenlerinden biri olan Amazon'un depolarında 250 binden fazla saat ücretiyle çalışan işçinin bulunduğu belirtiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?