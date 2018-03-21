Amazon Alexa sonunda arabalara da girdi!

Araç kullanırken ellerimizi direksiyondan kaldırmamamız gerekir. Bu durumlar için bir akıllı asistan sürücülerin çok işine yarayacaktır. Bu durumun farkında olan Muse, bu eksikliği gidermek için bir cihaz geliştirdi. Speak Music desteği ile satışa çıktı. Amazon'un Alexa'sını kullanan cihaz sayesinde, arkadaşlarınıza sözlü olarak mesaj atabilir, şarkıları değiştirebilirsiniz.

Bunun yapmak için ise ürünü akıllı telefonunuz ile birleştirip aracınıza takmanız yeterli oluyor. Muse'da, podcast yapmak, müzik çalma, takviminizi kontrol etmek, yol tarifi almak, çevrimiçi sipariş vermek ve Alexa destekli ev cihazlarınızla iletişim kurmak gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca cihaz Amazon Müzik, Spoıtify gibi platformları da destekleyebilir. Ürünün fiyatı ise ücretsiz uygulaması ile birlikte yalnızca 70 dolar.