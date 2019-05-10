Amazon Alexa, artık bilgisayardan sesli komutla kullanılabilecek
Dünyanın en büyük alışveriş platformlarının başında gelen Amazon'un dijital asistanı Amazon Alexa, artık bilgisayardan sesli komutla kullanılabilecek.
Amazon'un yapay zekalı sanal asistanı Alexa, yeni özelliği ile beraber kullanıcılarının dikkatini çekecek gibi gözüküyor. Yapılacak yeni güncelleme sonucunda Alexa artık bilgisayar üzerinden sesli komutla kullanılabilecek.
Bilgisayar üzerinden Alexa ile iletişime geçmek oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Öyle ki bilgisayarınızın başında olmasanız bile Alexa'yı kullanmak için mikrofona yakın olmanız yeterli.
Windows 10 işletim sisteminde kullanılabilen sesli asistanda bas konuş özelliği de yer alıyor. Bununla beraber istemeden Alexa'yı uyandırmak gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz.
Aynı zamanda sesli komut özelliğiyle beraber Pandora'nın çevrimiçi radyosunu da kullanabiliyorsunuz. Cortana adında sesli asistanına karşı Alexa entegrasyonunu kabul eden Windows ise şaşırttı.
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