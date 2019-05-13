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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
13.05.2019 - 07:02, Son Güncelleme:

Amasya'da üretilen LED ekranlar Katar yolunda

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Amasya'da üretilen LED ekranlar Katar yolunda

"TAGLIG" markasıyla Amasya'da faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk yerli LED (Light Emitting Diode) ekran fabrikası, Katar'daki akıllı şehirler ve stadyumlar için LED ekran üretecek.

İstanbul Havalimanı ile son dönemde inşa edilen stadyumların ekranlarının yanı sıra pek çok televizyon markasının LED ekranlarını üreten firma, HAVELSAN ile iş birliğinde Katar'daki akıllı şehirlerin ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nın oynanacağı stadyumların LED ekranlarını üretmek için çalışmalara başladı.

Dijiled Görüntü Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kurucularından Alper Tuğluer, AA muhabirine, Türkiye'de birçok önemli başarıya imza attıklarını, artık ihracat odaklı çalışmayı hedeflediklerini söyledi.

Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın LED ekranlarını yaparak çok büyük bir gurur yaşadıklarını dile getiren Tuğluer, "2019'da ihracatta en önemli adımlarımızdan biri Katar projesi olacak. Akıllı şehirler ve stadyumların LED ekranlarını biz yapacağız." dedi.

Projeyle ilgili HAVELSAN'ın Katar'da görüşmeler yaptığını aktaran Tuğluer, şöyle devam etti:

"İnşallah bu yıl içinde proje imzalarımız atılmış olacak. Katar projesini Türkiye'nin LED ekranlarıyla, Türkiye'nin imzasıyla bitirmiş olacağız. Bu da bizim için gurur verici bir şey. Projede birçok stadın yenilenmesi, LED ekranlarının değiştirilmesi var. Ürünlerin burada üretilmesi, orada kurulumunu firmamızın yapması ayrıca gurur verici bir şey olacak."

TAGLIG'in dünya standartlarında üretim yaptığını dile getiren Tuğluer, sadece maddi kazanç değil, Türkiye'nin yerli ve milli üretimine katkı sağlamayı da amaçladıklarını anlattı.

İhracatın artırılması hedefleniyor

Tuğluer, geçen yıl Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Firmamız, 2018'de bazı ülkelere deneme ihracatının ardından bu yıl 6 ülkeye ihracata başladı. 2019'un ikinci yarısında Amerika, Fransa, İran, Irak, Rusya, Kuveyt gibi ülkelere ihracat yapmayı planlıyoruz. Şu anda üretimin yüzde 5'i ihraç ediliyor. Üretimimizin yüzde 70'e yakınını ihracata dönük yapmak istiyoruz. Katar projesi, bizim için kilit nokta olacak. İşe HAVELSAN gibi büyük bir kuruluşla girmek, daha büyük sonuç verecek."

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Amasya İl Müdürü Bayram Ali Kukuş da firmanın stratejik ürün desteği kapsamında 5 milyon lira destek almaya hak kazandığını söyledi.

Bu tür işletmelerin her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Kukuş, "Destek alan bir firmanın bugün uluslararası bir işletme haline gelmesinden gurur duyuyoruz. Tüm firmalarımıza bu tarz iş birlikler yapmalarını, Ar-Ge ve stratejik üründe yeni projeler geliştirip KOSGEB'e başvurmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

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