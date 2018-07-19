Alto's Odyssey şimdi de Android'e geliyor
Apple Dizayn Ödülü kazanmış oyun Alto's Odyssey, şimdi de Android kullanıcılarına macera dolu dakikalar yaşatmaya geliyor.
Alto's Odyssey geçtiğimiz Şubat ayında App Store'a geldi ve o günden itibaren büyük bir kitle topladı. 26 Temmuzda Android telefonlarda da oynanabilecek olan macera oyunu 5 dolara satışa sunulacak. İlk olarak 2015'te Alto's Adventure ismiyle ortaya çıkan oyun o günler 3 dolardı ve Android'de en çok indirilen oyunlar arasına adını yazdırdı. Birçok ünlü oyun ve teknoloji platformundan övgü dolu mesajlar alan oyun, yayımlandığı 5 ay içerisinde Apple Dizayn Ödülü almaya da hak kazandı.
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