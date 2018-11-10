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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
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10.11.2018 - 06:56, Son Güncelleme:

Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzalandı

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Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzalandı

Altay tankının seri üretim sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) düzenlenen törenle imzalandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sözleşme, tarafların kendilerini maksimum ölçüde optimize ederek, maliyet etkin bir tank ortaya çıkarmak üzere yaptıkları çalışmanın sonucu oldu." dedi.

Altay Seri Üretim Projesi Sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanı Demir'in yanı sıra BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal'ın katılımıyla SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda imzalandı. 

Projede, 250 Altay ana muharebe tankının seri üretimi planlanıyor. İmzalanan sözleşme, ömür devri lojistik desteğini, Tank Sistemleri Teknoloji Merkezi (TSTM) kurulumunu ve işletilmesini de kapsıyor. İlk Altay tankının, 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi öngörülüyor. Sözleşme kapsamında ayrıca bir adet insansız kuleli Altay tankının tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimi gerçekleştirilecek. Altay tankı 120 milimetrelik tank topu, modern atış kontrol sistemi, geliştirilmiş beka yeteneği, lazer güdümlü tank topu ateşleme yeteneği gibi birçok teknik özelliğe de sahip olacak.

Demir, törende yaptığı konuşmada, Altay tankının Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesinde kilometre taşı projeler arasında olduğunu söyledi.

Altay tankının prototip geliştirme ve ihale süreçlerine değinen Demir, "Sözleşme, tarafların kendilerini maksimum ölçüde optimize ederek, maliyet etkin bir tank ortaya çıkarmak üzere yaptıkları çalışmanın sonucu oldu." diye konuştu.

Demir, prototipteki teknolojik unsurları tanka entegre ederken yeni teknolojilerin eklemesine de destek vereceklerini vurgulayarak, "Tankımızın en modern teknolojiyle donatılmış olması için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı. 

"Motor konusunda kararlıyız"

Türkiye ve SSB olarak motor konusunda çok kararlı olduklarına işaret eden Demir, zırhlı araç, insansız hava aracı, seyir füzesi, tank, uçak motoru gibi motor zincirinde çeşitli projelerin başladığını bildirdi. 

Demir, bu süreçlerin zaman alabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün bu motor projelerindeki yüklenicilerimiz kesinlikle bu konuda kararlı, biz de kararlıyız. Daha çok çalışmamız gerekebilir ama sonuç olarak Türkiye'nin bağımlılık doğuran her türlü unsurdan azat olması gerekiyor. Buna motor transmisyon, elektronik sistemleri, atış kontrol sistemi, çeşitli elektronik devreler, gece görüş sistemleri, çeşitli kameralar, onların alt sistemleri, aklımıza ne gelirse biz bu konularda Türkiye'nin bağımsız hareket edebilmesinin, karar verebilmesinin önündeki bütün engelleri aşmak durumundayız. Tabii ki çeşitli yabancı ortaklıklar, destekler ve iş birlikleri için hiçbir zaman kapıyı kapatmıyoruz. Kim iyi niyetliyse kim bizim nihai hedefimizde bizimle hemfikirse onlarla da iş birliği yapmaya hazırız."

"İnsansız tankları da göreceğiz"

İnsansız tanklara ilişkin çalışmalara da değinen Demir, "BMC sadece tank değil, zırhlı araç da üretiyor. Orta sınıftaki zırhlı araçların bazılarını uzaktan kumandalı, bazılarını insansız yapma çalışmaları var, onları da bekliyoruz. İnşallah onlar tanktan çok daha önce çıkacak ve göreceğiz." dedi.

Demir, ilk teslim edilecek Altay tankının motorunun yerli olmayacağını, ilerleyen aşamadaki yerli motorun kullanılacağını söyledi. 

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da proje değerlendirme aşamasında ciddi sınavlardan geçtiklerini belirterek, "Türk girişimciler olarak biz dünyanın en iyi tankını üreteceğiz. Yüzde 100 yerli ve milli tank olacak. Rabbim bizi mahcup etmesin. Bu işi mutlaka başaracağız." diye konuştu. 

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