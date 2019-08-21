Alphabet, Amazon, Apple ve Facebook'a 'tekelcilik' soruşturması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAlphabet, Amazon, Apple ve Facebook'a 'tekelcilik' soruşturması
GeriTeknoloji Alphabet, Amazon, Apple ve Facebook'a 'tekelcilik' soruşturması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
21.08.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Alphabet, Amazon, Apple ve Facebook'a 'tekelcilik' soruşturması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alphabet, Amazon, Apple ve Facebook'a 'tekelcilik' soruşturması

ABD Adalet Bakanlığının aralarında Google'ın sahibi olan Alphabet, Amazon, Apple ve Facebook'un da bulunduğu dev teknoloji şirketlerine soruşturma açmaya hazırlandığı bildirildi.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, soruşturma kapsamında büyük teknoloji şirketlerinin pazar güçlerini kullanarak rekabeti etkileyip etkilemediğini araştıracak.   

New York Başsavcısı Letitia James, yaptığı açıklamada başsavcıların büyük teknoloji şirketlerinin sahip olduğu veri konusunda endişeli olduğu ve kullanıcı mahremiyetini tehlikeye atan rekabete aykırı eylemlerinden dolayı büyük teknoloji şirketlerini sorumlu tutacağını belirtti.  

ABD Adalet Bakanlığı, temmuzda büyük teknoloji firmaları hakkında "araştırma, sosyal medya ve online perakende satış" gibi konularda rekabete aykırı uygulamaları sebebiyle soruşturma açılacağını belirtmişti. 

Dijital sömürgecilik ve Silikon Vadisi

Geçen ay AA'ya konuşan Yale Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak görev yapan Michael Kwet, silikon vadisinin dev şirketlerinin tüm dünyada eğlence ve e-ticaret gibi pek çok alanda tekelleşerek dijital sömürgeciliğe neden olduğunu anlatmıştı. Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft'tan oluşan beşlinin değerinin 4 trilyon doları aştığına dikkati çeken Kwet, dev teknoloji şirketlerinin veriler üzerinden insanların her hareketini takip ettiğini söylemişti. 

Xiaomi'den ön kamerası kaybolan telefon!Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni telefonu Mi 9T'yi Türkiye'de satışa sundu. İşte ön kamerası tamamen kaybolan ve fiyatıyla dikkat çeken cihazın özellikleri...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?