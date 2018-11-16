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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
16.11.2018 - 07:09, Son Güncelleme:

Almanya’dan yapay zekaya 3 milyar avro

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Almanya’dan yapay zekaya 3 milyar avro

lmanya Başbakanı Angela Merkel, yapay zeka alanında 2025 yılına kadar 3 milyar avrodan fazla kaynak ayıracaklarını ve bu konuda 100 adet profesörlük kadrosu oluşturacaklarını belirtti.

Merkel; “Hedefimiz, 'Made in Germany'nin yapay zekada da bir marka haline gelmesi” ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, kabinesini başkent Berlin yakınlarında bulunan Potsdam şehrinde toplayarak “dijitallleşme” ve “yapay zeka” konularında istişarelerde bulundu. Dün başlayan istişarelerden sonra, Merkel ve Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz basın toplantısı düzenledi. 

Merkel, yapay zeka için 2025 yılına kadar 3 milyar avrodan fazla kaynak ayrılacağını ve 100 adet profesörlük kadrosu oluşturulacağını belirterek, Alman federal hükümetinin bu alanda yapacağı yatırımların uluslararası rekabette ileriye doğru büyük bir adım olacağını söyledi.
Angela Merkel, "Almanya’nın yapay zekada bir dünya lideri olduğunu söylenemez. Hedefimiz, 'Made in Germany'nin yapay zekada da bir marka haline gelmesi.” ifadesini kullandı. 

Eyalet hükûmetlerinin de yapay zeka konusunda fazladan fon oluşturacağını bildiren Merkel, “kaldıraç” etkisiyle özel sektörün bu alandaki yatırımlarının federal hükûmetin harcadıklarının iki katı olacağına işaret etti. 

Almanya’dan yapay zekaya 3 milyar avro


Merkel, hükûmetin ülkede dijital altyapının genişletilmesi ve çalışanların eğitimi için de fon ayıracağını belirtti. 

Olaf Scholz de ülkenin yapay zeka konusundaki çabalarının Avrupa Birliği bağlamında görülmesi gerektiğini belirterek, Alman hükûmetinin planladığı yatırım miktarının ABD ve Çin'le kıyaslandığında oldukça iyi olduğunu ifade etti. 

Son yıllarda otomobil endüstrisinde ve yapay zeka konusunda çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi, dünyada çok satan dijital ürünlerde Alman imzasının olmaması ve en fazla satış yapan internet siteleri arasında Alman sitesinin bulunmaması ülke kamuoyunda tartışma konusu oluyordu.

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