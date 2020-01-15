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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 15.01.2020 - 07:13,Son Güncelleme:/

Almanya'da girişimlere olan yatırım 6 milyar euro'yu aştı

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Almanya'da girişimlere olan yatırım 6 milyar euro'yu aştı
Fotoğraf: iStock

Almanya’da startupların geçen yıl aldıkları yatırımların toplamı bir önceki yıla göre yüzde 36 artarak 6,2 milyar avroya yükseldi.

Denetim ve danışmanlık firması EY, Almanya’daki startup yatırımlara yönelik raporunu yayınlandı.

Rapora göre, ülkedeki yeni veya genç girişimcilerin kurduğu startupların geçen yıl topladıkları yatırım 2018 yılına kıyasla yüzde 36 'lık artışla 6,2 milyar avroya ulaştı.

EY Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Hubert Barth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Finansman canlılığı hız kesmeden devam ediyor. Bir kez daha yabancılardan gelen çok sayıda büyük anlaşma ile yatırım rekoru kırıldı.” ifadesini kullandı.

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