Alman elektrikli otomobilleri Tesla'yı birkaç yıl içerisinde yakalayabilir
Elektrikli otomobilde öncü konumda olan Tesla artık tek başına değil. Alman otomobil üreticileri Daimler AG, BMW AG ve Volkswagen AG elektrikli araçlarda kullanılan batarya teknolojileri, kurmuş oldukları tedarikçi ağları, ortaklıklar ve finansal performansları ile elektrikli otomobil alanında 2021 yılına kadar Amerikan rakiplerini geçebilir.
Ticaret Bakanlığının 'Haber Blog'unda yer alan habere göre, PA Consulting Group tarafından yapılan açıklamada, Tesla’nın elektrikli otomobil alanında 2019'da 1 numarada kalacağı ancak, geleneksel rakiplerinin de elektrikli modeller üzerinde çalışmalar yürütmesiyle birlikte 2021 yılına gelindiğinde, Elon Musk’un şirketinin yedinci sıraya geleceği ve Daimler’in piyasada lider olabileceği ifade edildi.
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