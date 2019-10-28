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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.10.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Alışveriş sitelerini peşimize takan reklam modeli: Remarketing

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Alışveriş sitelerini peşimize takan reklam modeli: Remarketing

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin, incelediğiniz ürünleri ya da hizmetleri farklı sitelerde karşınıza çıkarmasına ve kendilerini hatırlatmasına yardımcı olan remarketing, yani ‘yeniden pazarlama’ reklam modeli, özellikle rekabet halindeki alışveriş sitelerinin vazgeçilmezi. Peki bizi nasıl takip ediyorlar, kurtulmanın yolu yok mu; işte detaylar…

Remarketing, yani ‘yeniden pazarlama’, kullanıcıların ziyaret ettiği ancak hiçbir işlem yapmadan çıktıkları web sitelerinin kendilerini yeniden hatırlatma çalışması diyebiliriz. Yani bir bakıma, ‘’bizi daha önce ziyaret ettin, ürünlerimize baktın, ama bir şey almadın; ne oldu, her şey yolunda mı, bak bu ürünler hala seni bekliyor, üstelik indirim de var, hadi gel kaçırma’’ demenin bir başka şekli. Bu pazarlama yöntemiyle, kullanıcıların sitelerde ziyaret ettikleri bölümler veya diğer etkileşimler dikkate alınarak, farklı sitelerdeki reklam alanlarında özelleştirilmiş, planlanmış reklamlar gösterilir. Bu sayede, kararsız ve henüz tercihini yapmamış kullanıcıların satın alma eylemine geçmesi sağlanır. Elbette sadece satın alma eylemine henüz geçmeyen kullanıcılar hedefte değil, daha önce alışveriş yapmış, hizmet satın almış kişiler de bu reklam modeliyle markaların hedefinde. Çünkü, mevcut müşteriye yeni bir şey satmak ve o müşteriyi elde tutmak, en az yeni müşteriler kazanmak kadar önemli.

Gelelim bu reklamların peşimize nasıl takıldığına dair detaylara… Remarketing, arama motorunun ziyaret ettiğiniz sayfa bilgilerini paylaşması ile mümkün oluyor. (Google sağ olsun, bu konuda da çok ciddi bir gücü elinde bulunduruyor ve yeniden pazarlamanın da önünü açıyor.) Bulunduğunuz sayfa, çerez bağlantıları ile giriş yaptığınız bağlantıları pazarlıyor ve arama motorunuzdan reklam satın alıyor. Örneğin; Anneler Günü için hediye baktığınız bir site, başka bir siteye girdiğinizde sağ veya sol tarafta uzun ve ince bir banner reklamı ile karşınıza çıkıyor. Aslında bunun tek yolu da bu değil. Ziyaret ettiğiniz sitenin arama motorunuzla uyumlu mağazadan indirdiğiniz bir uygulama veya oyunda karşınıza çıkması da gayet mümkün. Bunun gibi remarketing pazarlama çalışmalarının birçok farklı yolu var ve hepsi için de cookie altyapısı kullanılıyor. Cookie, kullanıcıların ziyaret ettiği son site ile ilgili bazı bilgileri Javascript yardımı ile kopyalıyor. Kopyaladığı içerikleri bir daha ki giriş yapılan sayfa ile paylaşarak reklamın oluşmasına yardımcı oluyor. Bu sayede kullanıcılar son baktığı ürün ile beraber, benzer ürünleri de o reklamlarda görmeye başlıyor. 

Gelelim bu reklamlardan kurtulmanın yollarına… Google üzerinden reklamları engellemek istiyorsanız, Google hesabınızdaki reklam ayarlarına girerek reklam kişiselleştirmeyi kapatabilirsiniz. İnternetteki eylemlerinize göre sürekli peşinize takılan reklam servis sağlayıcılarından toplu olarak kurtulmak istiyorsanız, Adblock gibi eklentileri kurmak da çok işinize yarayabilir. AdBlock, sadece spam reklamları değil Adsense ve YouTube video reklamlarını da engellemenizi sağlar. 

Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

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