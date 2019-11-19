Alışveriş dünyası Efsane Cuma ile canlanıyor

Günümüzde tüm dünyayı saran Efsane Cuma, Türkiye dahil olmak üzere her yerde tam bir alışveriş çılgınlığı haline geldi. Kredi kartlarının yaygınlaşması, e-ticaret hacminin büyümesi ve insanların farklı kültürleri daha yakından takip etmesiyle gelenekselleşen bu günde teknolojiden giyime her alanda büyük indirimler ve kampanyalar müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Son üç yıldır yaygınlaşan Efsane Cuma adıyla düzenlenmeye başlanan bu günü, çevrimiçi pazar yerlerinin yanı sıra hem çevrimiçi hem de fiziksel mağazalara sahip elektronik, giyim ve hatta gıda perakendecilerinin de sahiplenerek pazarlama yatırımlarını artırması, son tüketicinin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Bu dönemdeki alışveriş rakamlarına bakıldığında özellikle ekim ayının ortasından itibaren günlük alışveriş hacimleri düşüş göstermeye başlıyor ve Google başta olmak üzere arama motorlarında yapılan aramalar kasım ayındaki özel indirimlere yoğunlaşıyor.

Markaların özel günlere yönelik özel stratejiler hazırlamaları gerekiyor

Google aramalarına bakıldığında Efsane Cuma ile ilgili yapılan aramaların Türkiye’de 2016 yılından bu yana büyük bir artış göstererek 5 katına çıktığını, aramaların yarısının genel kelimelerden oluştuğu görülüyor. Dolayısıyla bu tür özel günlerde kullanıcıların satın alma eğilimlerinin kaç gün öncesinden başladığının farkında olmak ve bunu kategoriye dayalı olarak analiz etmek satışlarda başarıya ulaşmak için büyük önem taşıyor. Cep telefonu, teknoloji ve mobilya gibi aramalar bir hafta öncesinde, giyim ile ilgili aramalar son üç – dört gün içinde, uçak bileti ve anne-çocuk kategorilerinde son bir - iki gün içinde en üst noktaya ulaştığı görülüyor. Yine yıl içerisindeki tüm dönemleri değerlendirdiğimizde aksesuar, parfüm ve küçük ev aletleri kategorileri bu dönemde en yüksek arama hacimlerine ulaşıyor.

Bağımsız veri odaklı dijital pazarlama ajansı SEM, dijital dünyada kullanıcıların ayak izlerini takip ederek markalara en iyi sonuçlar alabilmelerini sağlayan güçlü stratejiler hazırlıyor ve hem bu tür özel günlerde hem de diğer zamanlarda pazarlama bütçelerini daha sağlıklı kullanabilmelerine olanak tanıyor. Diğer taraftan tüm dünyada ve Türkiye’de çevrimiçi alışveriş mağazalarının ve perakende oyuncularının büyük rekabet içerisine girdiği günümüzde, karşılaştıkları çok sayıda reklam yüzünden duyarsızlaşan tüketiciler açısından markaların fark yaratabilmesi için 360 derece pazarlama stratejileri geliştiriyor. Markalar bu sayede, ilgili kullanıcılara doğru yerde, doğru zamanda ve doğru türde gidebiliyor.

Yapılan özel çalışmalar rakiplerin arasından sıyrılmayı sağlıyor

2018 yılında MediaMarkt için Efsane Cuma kampanya döneminde yapılan Google’da Başarı Hikayesi olarak yayınlan strateji çalışmasında, kullanıcılar geçmişte satın alma yapan ve yapmayan olarak ayrıldılar ve çalışmada her bir kitle ayrı kırılımlara bölünerek, her bir bölüm için özel teklifler ve kreatifler hazırlandı. Çalışma sonucunda yapılan alışverişlerde kişi başı ortalama harcama mağazada yüzde 20, çevrimiçi kanalda ise yüzde 10 oranında arttı. Ziyaretçi sayısındaki artış mağazada yüzde 50 olurken, çevrimiçi kanalda 13 olarak gerçekleşti. Dönüşüm oranı ise yüzde 100 arttı. Bir önceki Efsane Cuma verileriyle karşılaştırıldığında, ilgili kitlenin hedeflenmesinin sonucu olarak arama motoru kampanyalarındaki dönüşüm oranı 2,6 kat, toplam dönüş sayısında 3,4 kat ve toplam ciroda 3 kat artış gözlemlendi.

Rekabetin bu kadar yükseldiği özel günlerde pazarlama stratejisi olarak markanın verdiği ana mesajdan çok son tüketiciyi tanıyıp ilgili kitleye doğru mesajla gitmek başarıya ulaştırıyor.

Rakamlarla Efsane Cuma: