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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
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28.11.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

AliExpress ve İHKİB, KOBİ'leri e-ihracatla dünyaya açacak

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AliExpress ve İHKİB, KOBİ'leri e-ihracatla dünyaya açacak

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), AliExpress ve AliExpress Türkiye resmi iş ortağı İhracatname, KOBİ'lerin yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşmasını sağlayacak bir anlaşma imzaladı.

Türkiye'den yurt dışına açılmak ve küresel düzeyde rekabet etmek isteyen KOBİ'ler, İHKİB ve Alibaba Group bünyesindeki küresel çevrim içi perakende pazar yeri olan AliExpress desteğiyle AliExpress'in ekosistemi ve altyapısından faydalanarak ürünlerini tüm dünyaya ihraç edebilecek.

İlk aşamada 15 bin İHKİB üyesinin dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca potansiyel müşteriye ulaşacağı iş birliği sayesinde, AliExpress, ihracatçılara tahsilat, lojistik, pazarlama ve 18 dilde tercümeyi içeren altyapı desteği verecek ve küresel ekosistemiyle Türk ihracatçılarının ve KOBİ'lerinin markalarını dünyaya duyurmasını sağlayacak.

Çözüm ortağı İhracatname ise Aliexpress'te mağaza açmak isteyen satıcılara, platforma kayıttan ürünlerin mağazaya yüklenmesine dek geçen bütün süreçte ücretsiz olarak rehberlik edecek.

AliExpress'te mağaza açan ihracatçılar ve KOBİ'ler, platforma katılım ücreti veya periyodik ücretler ödemeyecek ve AliExpress satışları ürün kategorisine bağlı olarak yüzde 5 ila yüzde 8 arasında değişen komisyon oranlarından faydalanmaya uygun olacak. 

"Mikro girişimciler de doğrudan perakende satış yapabilecek"

İş birliğinin duyurulmasına ilişkin toplantıda konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, dünyada e-ihracat pazarının hızla büyüdüğünü vurgulayarak, 2016'da 401 milyar dolar olan küresel e-ihracatın, 2020'de 994 milyar dolara ulaşmasının tahmin edildiğini bildirdi. 

Özellikle Rusya, Orta Doğu ve Avrupa'da AliExpress'teki tüketici profilinin, e-ihracat konusunda firmalara önemli avantajlar sağladığına işaret eden Gültepe, "Bu anlaşma sayesinde küçük büyük 15 bin İHKİB üyemize AliExpress üzerinden dünyanın kapılarını açıyoruz. Şirketlerinin büyüklüklerine bakmaksızın mikro girişimcilerimiz bile dünyanın en ücra köşesine doğrudan perakende satış yapabilecek. Bu avantajların birçok girişimcimizi ihracatçı olma konusunda cesaretlendireceğine inanıyorum." diye konuştu. 

AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyon Direktörü Cheer Zhang da AliExpress'in, Alibaba Group'un küreselleşme stratejisinin önemli ve bütünleyici bir parçası olduğunu belirterek, İHKİB'le gerçekleştirdikleri anlaşma kapsamında, Türkiye'deki ihracatçıların ve KOBİ'lerin küresel pazarda rekabet etmelerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. 

Başta altyapı ve lojistik olmak üzere bu süreçte ihracatçılara gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Zhang, "Türkiye'deki KOBİ'lerin AliExpress üzerinden yurt dışına açılmasında hedeflediğimiz ana pazarlar arasında Rusya, Avrupa ve Orta Doğu yer alıyor. Ayrıca, ABD ve Brezilya, Şili gibi Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde de önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şirketler, milyonlarca müşteriye anında ulaşabilecek"

İhracatname Genel Müdürü Hidayet Öztürk ise İhracatname olarak, AliExpress aracılığıyla e-ihracat yaparak dünyaya açılmak isteyen üretici ve KOBİ'lere, başvuru ve kayıttan mağazalarının açılıp ürünlerinin yüklenmesine kadar geçen bütün süreçte ücretsiz olarak destek verdiklerini bildirdi. 

Şirketlerin, İhracatname'nin internet sitesi üzerinden çok kısa bir süre içinde kaydını yaptırıp ürünlerini hızlıca dünya vitrinine taşıyabileceğini ve milyonlarca müşteriye anında ulaşabileceğini belirten Öztürk, "İHKİB, AliExpress ve İhracatname arasında yapılan bu ortaklık sonucunda öncelikli hedefimiz, İHKİB üyeleri başta olmak üzere tüm KOBİ'lerimize AliExpress aracılığıyla e-ihracatın kapılarını açmak, e-ihracat yolculuklarında hep yanlarında olmaktır." dedi.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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