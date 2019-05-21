Alibaba’nın ödeme platformu Alipay resmen Türkiye'de!

Türkiye’de faaliyet gösteren yeni nesil ödeme platformu ininal, Alipay’in Türkiye’deki ilk iş ortağı oldu. FinTech alanında faaliyet gösteren ve MultinetUp’ın iştiraki olan ininal; Alibaba’ya bağlı şirketler arasında yer alan ve Ant Financial Services Group tarafından işletilen ödeme platformu Alipay ile Çinli ziyaretçilerin Türkiye’deki işletmelerde Alipay’i kullanmalarına imkan tanıyan bir işbirliğine imza attı.

İş birliği ilk olarak, Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turistlerin yüzde 85’inden fazlasına hizmet veren ve turizm şirketi Dorak Holding’in ilgili tesislerinde geçerli olacak. Bu hizmet kapsamında Alipay ile ödemeyi kabul eden kuruluşlar arasında; Kapadokya’daki balon işletmeleri, mağazalar, oteller ve restoranlar yer alıyor.

Anlaşma kapsamındaki işletmeler; İstanbul ve Kapadokya’yı ziyaret eden Çinli turistlerle Alipay uygulaması üzerinden direkt olarak bağlantı kurabilecekler. Ayrıca müşterilerin check-out sırasında aynı uygulamayı kullanarak kart terminallerinde görünen Alipay QR kodunu okutmasıyla ödeme yapmaları mümkün olacak.

ininal ve Alipay arasındaki işbirliği ile Alipay kullanıcıları Türkiye ziyaretleri sırasında, Çin Yuanı üzerinden ödeme yapabilirken, belirli turizm işletmelerinde ise ödemeleri ABD Doları üzerinden yapabilecekler. Ayrıca; bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda aralarında küresel zincir restoranlar ve perakendecilerin de yer aldığı, mevcut ve yeni MultinetUp işletmelerinde de geçerli olacak anlaşma kapsamında ziyaretçiler ödemelerini Türk Lirası üzerinden de yapabilecek.

1 MİLYARI AŞKIN KULLANICISI VAR

Yapılan anlaşma kapsamında, Alipay’in Türkiye’deki kullanımını yaygınlaştırmak için yakın gelecekte, kuyumcuların, lüks giyim mağazalarının, müzelerin ve dutyfree’lerinde ekosisteme katılması planlanıyor.

Verilen bilgiye göre 2004 yılında lanse edilen Alipay, yerel e-cüzdan ortaklıkları ile şu anda 1 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. 250’den fazla yurtdışı finans kuruluşu ve ödeme çözüm ortağı ile çalışan Alipay şu anda, 27 farklı döviz kuruna destek veriyor.

‘DÖVİZ GİRİŞİ ARTACAK’

Yapılan işbirliğini değerlendiren ininal CEO’su Ömer Suner, “Alipay, Çin’de en çok tercih edilen ödeme yöntemi. Ayrıca, yurtdışındaki popüler destinasyonlarda, Çinli ziyaretçiler tarafından geniş çaplı bir kullanıma sahip” dedi.

Türkiye’de turistler tarafından yapılan harcamalar alanında en yüksek artışı gösterenlerin Çinliler olduğuna dikkat çeken Ömer Suner, şunları söyledi: “Bu işbirliğinin ülkemize girecek dövizi artıracağına da inanıyoruz. Zira Ocak 2019 tarihinde, Çin’in Dış Turizminde Mobil Ödemeye Yönelik 2018 Trendleri başlıklı Nielsen raporu da bunu kanıtlıyor. Rapora göre; Çinli turistlerin ilk kez nakit ödeme yerine, işlemlerinin yüzde 32’sini mobil ödeme ile gerçekleştiriyor. Anket yapılan ticari kuruluşların neredeyse yüzde 60’ının ise Alipay’i uygulamaya almaları sonrasında, hem trafiklerinde hem de satışlarında ciddi büyüme yaşadıkları görülüyor.”

Alipay’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Roland Palmer da “Alipay nihayet Türkiye’ye geliyor. Türkiye’nin antik ve modern görülmeye değer yerlerinin ve balonlardan kapalı çarşılara, plajlara kadar sunduğu birçok deneyimin, müşterilerimize çekici geldiğini biliyoruz” dedi.