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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
11.09.2019 - 04:09, Son Güncelleme:

Alibaba'ın kurucusu Jack Ma emekliye ayrıldı

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Alibaba'ın kurucusu Jack Ma emekliye ayrıldı

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, bugünden itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ma, şirketin 20. kuruluş yıl dönümü olan 10 Eylül'de görevi bıraktığını açıkladı.

Ma'nın yerine Alibaba şirketler grubunun Üst Yöneticisi  Daniel Zhang'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacağı bildirildi.

Ma, geçen yıl eylülde şirketi, 20. kuruluş yıl dönümünde halefi Zhang'a bırakacağını açıklamıştı.    55 yaşındaki Ma, Alibaba'yı 1999'da Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou'da kurmuştu. İngilizce öğretmenliği yaparken atıldığı iş hayatında Ma, uyguladığı e-ticaret modelinin başarısı sayesinde Alibaba'yı yıllar içinde Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline getirmeyi başarmıştı.

- Çin Komünist Partisi üyesi iş adamı 

Çin'i yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP) resmi yayın organlarından Halkın Günlüğü gazetesi, geçen yıl kasımda yayımladığı bir haberde Asya'nın en değerli e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ma'nın, ÇKP üyesi olduğunu duyurmuştu.

Haberde Ma'nın ne kadar zamandır ÇKP'ye üye olduğundan bahsedilmezken, iş adamının Çin'de e-ticaret ve lojistik hizmetlerinin gelişmesinin yanı sıra Alipay uygulamasıyla mobil ödemelerin yaygınlaşmasında önemli rol oynadığı kaydedilmişti.

Ma'nın ayrıca, Eski Çin Devlet Başkanı Dıng Şiaoping'in, 1978'de başlattığı dışa açılım ve reform sürecine katkıda bulunan 100 kişiden biri olduğu vurgulanmıştı.

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