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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
11.11.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Alibaba yarım günde 24 milyar dolarlık satış yaptı

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Alibaba yarım günde 24 milyar dolarlık satış yaptı

Çin'in en büyük e-ticaret şirketi Alibaba, Sevgililer Günü'ne alternatif olarak ilan edilen 11 Kasım Bekarlar Günü'nün ilk saatlerinde 24 milyar dolarlık satış yaptığını duyurdu.

Bugünün sonunda satışların geçen yılki 30 milyar dolarlık ciroyu geçebileceği belirtiliyor.

Şirket geçen yıl, satışların başlamasından 85 saniye sonra 1 milyar dolarlık, bir saat sonra da 10 milyar dolarlık ciroya ulaşarak rekor kırmıştı.

Alibaba 2009'dan bu yana, Bekarlar Günü'nde ABD'deki Kara Cuma ya da Siber Pazartesi'deki gibi ürünlerinde büyük indirimler yapıyor.

Bekarlar Günü, bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için 14 Şubat Sevgililer Günü'nün karşıtı olarak 1993'te başlamıştı.

Sevgililer Günü'nün karşıtı

Çin'de ve Bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde gayri resmi olarak kutlanan gün için 11 Kasım'ın seçilmesinin nedeni, bu tarihin bekarları temsil eden dört adet 1 rakamından oluşması ve 11/11 olarak yazılması.

Alibaba, Bekarlar Günü için ön siparişleri 3 hafta önce başlattı. Şirketin Pazar günkü açıklamasına göre sadece Estee Lauder ürünleri için 143 milyon dolarlık sipariş alındı. Şirket 14 milyon dolarlık iPhone 11 sattığını duyurdu.

Henüz ABD'ye sıçramadı

Şirket Bekarlar Günü'nde Kara Cuma ve Siber Pazartesi'dekinin toplamından daha fazla satış yapıyor.

Çin'deki JD.com gibi diğer e-ticaret platformları da Bekarlar Günü'nde büyük indirimlere gidiyor. Alibaba'nın Güneydoğu Asya'daki iştiraki Lazada; Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland ve Vietnam'da bugün indirimli satış yapıyor.

Bekarlar Günü satışları henüz ABD'ye sıçramadı. Ancak Nike ve Brook Brothers gibi şirketler de internet sitelerinde Bekarlar Günü indirimleri yapmaya başladı.

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