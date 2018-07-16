Alcatel 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Alcatel'in yeni akıllı telefonu Alcatel 5, çerçevesiz 18:9 geniş ekranıyla Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni telefonun tüm özellikleri ve fiyatı...
Alcatel 5, 5.7 inç FullView 18:9 ekranıyla geliyor. Uçtan uca ve sınırsız ekranı ile dikkat çeken telefon ultra-kompakt tasarımı sayesinde küçük ceplere kolayca sığabiliyor. Alcatel 5, önde gelen diğer telefonlardan yüzde 15 daha kompakt olmasıyla dikkat çekiyor.
Grup selfie çektiğinizde bazı arkadaşlarınızın fotoğrafın dışında kalması canınızı sıkmıyor mu? Yapılan son araştırmalardan birine göre, akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 66'sı, 3 kişiden daha fazla kişiyle grup selfie çekmenin çok zor olduğuna inanıyor.
Alcatel 5, grup selfie çekimini kolaylaştırmak için bir dizi yeni fotoğraf çekme özelliği sunuyor. Akıllı kamera özelliğiyle çerçevedeki tüm yüzleri otomatik olarak algılayarak portre modundan süper geniş açı moduna geçiş yapıyor. LED flaşlı çift ön kamerası, sadece standart bir selfie mi yoksa grup selfie çekimi mi yapmak istediğinizi tespit ediyor; 2'den daha fazla yüz algıladığında hemen 120°'lik geniş açıya geçiyor.
Selfie çekim tuşu olarak kullanılabilen parmak izi sensöründeki “Handy Shoot” özelliği kullanılarak, sadece bir parmak dokunuşuyla görüntü yakalanabiliyor. Rahatça kullanılabilmesi için telefonun arkasına yerleştirilen parmak izi sensörünün ek işlevleri de bulunuyor. Hassas bilgilerinizi özel modda kilitleyip saklayabilirken aynı zamanda programlayabiliyor. Her bir parmağınızın farklı bir uygulama veya hizmeti çalıştırmasına izin veriyor; böylelikle sıkça kullandığınız uygulamalarınıza vakit kaybetmeden, hemen ulaşabiliyorsunuz.
Face Key özelliği, yüz tanıma güvenliğinde yeni bir seviye sunuyor. Bu özellik sayesinde cihazınızın kilidini sadece ekrana bakarak açabilirsiniz. Face Key, daha güvenilir eşleşme elde edebilmek için her yüz taramasını 106'dan fazla veri noktasına bölüyor. Üç boyutlu yüz yorumlama teknolojisi sayesinde fotoğraf kullanarak kilit açmayı imkânsız hale getiriyor.
Altacel 5'in satış fiyatı 1.599 TL.
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