Alcatel 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HaberlerTeknoloji HaberleriAlcatel 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
GeriTeknoloji Alcatel 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
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Teknoloji
16.07.2018 - 18:13, Son Güncelleme:

Alcatel 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Alcatel 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Alcatel'in yeni akıllı telefonu Alcatel 5, çerçevesiz 18:9 geniş ekranıyla Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni telefonun tüm özellikleri ve fiyatı...

Alcatel 5, 5.7 inç FullView 18:9 ekranıyla geliyor. Uçtan uca ve sınırsız ekranı ile dikkat çeken telefon ultra-kompakt tasarımı sayesinde küçük ceplere kolayca sığabiliyor. Alcatel 5, önde gelen diğer telefonlardan yüzde 15 daha kompakt olmasıyla dikkat çekiyor.

Grup selfie çektiğinizde bazı arkadaşlarınızın fotoğrafın dışında kalması canınızı sıkmıyor mu? Yapılan son araştırmalardan birine göre, akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 66'sı, 3 kişiden daha fazla kişiyle grup selfie çekmenin çok zor olduğuna inanıyor.

Alcatel 5, grup selfie çekimini kolaylaştırmak için bir dizi yeni fotoğraf çekme özelliği sunuyor. Akıllı kamera özelliğiyle çerçevedeki tüm yüzleri otomatik olarak algılayarak portre modundan süper geniş açı moduna geçiş yapıyor. LED flaşlı çift ön kamerası, sadece standart bir selfie mi yoksa grup selfie çekimi mi yapmak istediğinizi tespit ediyor; 2'den daha fazla yüz algıladığında hemen 120°'lik geniş açıya geçiyor. 

Selfie çekim tuşu olarak kullanılabilen parmak izi sensöründeki “Handy Shoot” özelliği kullanılarak, sadece bir parmak dokunuşuyla görüntü yakalanabiliyor. Rahatça kullanılabilmesi için telefonun arkasına yerleştirilen parmak izi sensörünün ek işlevleri de bulunuyor. Hassas bilgilerinizi özel modda kilitleyip saklayabilirken aynı zamanda programlayabiliyor. Her bir parmağınızın farklı bir uygulama veya hizmeti çalıştırmasına izin veriyor; böylelikle sıkça kullandığınız uygulamalarınıza vakit kaybetmeden, hemen ulaşabiliyorsunuz.

Face Key özelliği, yüz tanıma güvenliğinde yeni bir seviye sunuyor. Bu özellik sayesinde cihazınızın kilidini sadece ekrana bakarak açabilirsiniz. Face Key, daha güvenilir eşleşme elde edebilmek için her yüz taramasını 106'dan fazla veri noktasına bölüyor. Üç boyutlu yüz yorumlama teknolojisi sayesinde fotoğraf kullanarak kilit açmayı imkânsız hale getiriyor.

Altacel 5'in satış fiyatı 1.599 TL.

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