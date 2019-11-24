Alcatel 3X Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri
Alcatel'in yeni ürünü olan Alcatel 3X'in 2019 versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Süper Full View ekranı ve Google Assistant özelliğiyle gelen bu cihaz, üçlü arka kamerasıyla geliyor.
Alcatel 3X; 2.5D çift taraflı cam tasarımı, mini çentikli 6.52 inç HD+ Süper Full View ekranı ve yüzde 89 olan ekran gövde oranıyla raflardaki yerini aldı. Cihaz ayrıca sekiz çekirdekli güçlü işlemci ve 4000mAh bataryayla geliyor. Gerçek zamanlı bokeh efekti, süper geniş açı, gece video çekimi ve yapay zekâ sahne görüntüleme algılayıcısı özellikleriyle donatılan 3 çok yönlü 16MP+8MP+5MP arka kamerası sayesinde Alcatel 3X, kullanıcılarının etkileyici ve dinamik görüntüler elde etmesini sağlıyor.
Alcatel 3X'te ayrıca Google Assistant'a tek dokunuşla kolayca ulaşılabilmesi için özel bir tuş da bulunuyor. Kişisel Google Assistant ile uygulamaları başlatmaktan Google Lens işlevini çalıştırabilmeye kadar pek çok özellik kolayca kullanılabiliyor.
Siyah renk seçeneği ve 4+64GB'lık versiyonuyla kullanıcılarla buluşan Alcatel 3X 1.699 TL'den (önerilen satış fiyatı) satışa sunuluyor.
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