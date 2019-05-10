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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.05.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Alcatel 1T 10 tablet Türkiye'de satışa sunuldu

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Alcatel 1T 10 tablet Türkiye'de satışa sunuldu

Alcatel'in yeni 10 inç tableti Alcatel 1T 10, Türkiye'de satışa çıktı. İşte Alcatel'in yeni tabletinin tüm özellikleri ve fiyatı...

Alcatel'in yeni ve uygun fiyatlı 10 inç tableti Alcatel 1T 10, 10.1 inç IPS ekranı ve Wi-Fi özellikleriyle geliyor. Cihazın 10 inçlik ekran özelliği sayesinde yayın yapma ve oynatma süresi boyunca tüm görüntüler HD kalitesinde oluyor. Ayrıca bu cihaz, 415 gram ağırlığıyla da bu boyut ve fiyat aralığındaki en hafif tablet olma iddiasıyla dikkat çekiyor.
 
8 saatlik batarya ömrü sunan ve 4000mAh'lık pille donatılan cihaz, 16 GB dâhili depolama ve microSD kart ile 128 GB'a kadar yükseltilebilen depolama özellikleriyle geliyor. Ayrıca yazı yazmayı kolaylaştırıp hızlandırırken aynı zamanda çizik, düşme ve toza karşı da koruma sağlayan isteğe bağlı özel Bluetooth klavye ve koruyucu seçeneği de piyasaya sunuluyor.
 
Alcatel 1T 10 tablet aynı zamanda Çocuk Modu özelliğiyle çocukları eğlendirirken, onların güvenliğini de sağlıyor. Çocuklar, tablette kendi yaş aralıklarına uygun önceden yüklenmiş reklamsız uygulamaların tadını çıkarırken, ebeveynler de çocuklarının tablet kullanım süresini ve erişebilecekleri uygulamaları belirleyebilecekleri ebeveyn kontrol panelinden yararlanabiliyor. 
 
Alcatel 1T 10 tablet, 899 TL önerilen satış fiyatıyla piyasaya sunuldu.

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