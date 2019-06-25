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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.06.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Alcatel 1S Türkiye'de satışa sunuldu

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Alcatel 1S Türkiye'de satışa sunuldu

Alcatel, yeni telefonu Alcatel 1S'i Türkiye'de satışa sundu. Giriş/orta segment ürünü olan cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor, fiyatı ne oldu?

Şubat ayı sonunda Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Alcatel 1S, aylar sonra Türkiye'de satışa sunuldu. Sekiz çekirdekli işlemci ve 32 GB bellek özelliğiyle gelen Android Pie destekli 3 GB RAM'e sahip bu cihaz, gün boyu bağlantıda kalmak ve aynı anda birden fazla iş yapmak isteyen kullanıcılara yönelik geliştirildi. 

5.5 inç 18:9 HD + Full View Ekran özelliğiyle gelen bu cihaz, 2.5D cam ön yüzü ve fırçalanmış metalik arka yüzüyle tasarım ve performans açısından dikkat çeken bir ürün. 

Alcatel 1S'in 16MP (yazılım interpolasyonuyla) + 2MP'ye kadar ulaşan çift arka kamera özelliğiyle gördüğünüz manzaraları gerçek zamanlı bokeh efektiyle yakalayabilirsiniz. Arka kamera diyafram açıklığı ve ön kamera LED flaş özelliği sayesinde, az ışık koşullarında da manzaralardan selfie'lere kadar çok yönlü kareler çekebilirsiniz.

Alcatel 1S Türkiyede satışa sunuldu

Cihaz, aynı zamanda güvenlik ve rahatlığı bir araya getiren dâhili arka parmak izi sensörü ve yüz tanıma yazılımı Face Key'e sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Ürünün fiyatı ise 899 TL.

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