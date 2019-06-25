Alcatel 1S Türkiye'de satışa sunuldu
Alcatel, yeni telefonu Alcatel 1S'i Türkiye'de satışa sundu. Giriş/orta segment ürünü olan cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor, fiyatı ne oldu?
Şubat ayı sonunda Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Alcatel 1S, aylar sonra Türkiye'de satışa sunuldu. Sekiz çekirdekli işlemci ve 32 GB bellek özelliğiyle gelen Android Pie destekli 3 GB RAM'e sahip bu cihaz, gün boyu bağlantıda kalmak ve aynı anda birden fazla iş yapmak isteyen kullanıcılara yönelik geliştirildi.
5.5 inç 18:9 HD + Full View Ekran özelliğiyle gelen bu cihaz, 2.5D cam ön yüzü ve fırçalanmış metalik arka yüzüyle tasarım ve performans açısından dikkat çeken bir ürün.
Alcatel 1S'in 16MP (yazılım interpolasyonuyla) + 2MP'ye kadar ulaşan çift arka kamera özelliğiyle gördüğünüz manzaraları gerçek zamanlı bokeh efektiyle yakalayabilirsiniz. Arka kamera diyafram açıklığı ve ön kamera LED flaş özelliği sayesinde, az ışık koşullarında da manzaralardan selfie'lere kadar çok yönlü kareler çekebilirsiniz.
Cihaz, aynı zamanda güvenlik ve rahatlığı bir araya getiren dâhili arka parmak izi sensörü ve yüz tanıma yazılımı Face Key'e sahip olmasıyla öne çıkıyor.
Ürünün fiyatı ise 899 TL.
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