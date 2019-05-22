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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.05.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Alcatel 1 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri

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Alcatel 1 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri

Alcatel, yeni akıllı telefonu Alcatel 1'i sessiz sedasız dünyaya duyurdu. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor? Fiyat etiketi ne oldu?

Alcatel Full View, TCL'in ekran teknolojisinin ve üretim yeteneklerinin kullanıldığı yeni ekran inovasyonu olarak öne çıkıyor. 18:9 ekran formatı, 4.4 inç form inceliğinde 5 inçlik ekran özelliğiyle dikkat çeken bir görüntüleme deneyimi sunarken, diğer yandan konforlu bir tutuş sağlıyor.
 
Alcatel 1, 8 MP flaşlı arka kamera (yazılım interpolasyonuyla) ve 5 MP ön kamera (yazılım interpolasyonuyla) özellikleriyle geliyor.Telefon ayrıca, kullanıcıların Photo Booth, Social Square, Instant Collage ve One-Handed Mode gibi araçlarla hızlı bir şekilde fotoğraf çekmelerini, düzenlemelerini ve paylaşmalarını sağlayan “Social Mode” adlı bir sezgisel fotoğraf düzenleme özelliği de sunuyor. Kullanıcılar Photo Booth'u kullanarak arkadaşlarıyla fotoğraf kabinindeymiş gibi çekim yaparak anında paylaşabilirler.  Social Square, kullanıcılar hâlihazırda çektikleri fotoğrafları görüntülerken kamera vizörünü açık tutuyor. Böylece kullanıcılar, diledikleri her an yeniden fotoğraf çekmeye devam edebiliyorlar.  One-Handed Mode ise kullanıcıların kendi rahatlıklarına göre ayarlayabilecekleri bir arayüz sayesinde tek elleriyle hızlı çekimler yapabilmelerini sağlıyor.
 
Alcatel 1 Android Oreo (Go sürümü) ile destekleniyor. Android Oreo (Go sürümü); Alcatel 1'in micro SD yuvası sayesinde 32 GB genişletilebilir hafıza özelliğine ek olarak dâhili depolama alanını daha etkili kullanabilmeniz için boş alan da sunuyor.
 
Alcatel 1, 699 TL önerilen satış fiyatıyla piyasaya sunuldu.

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