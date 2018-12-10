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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.12.2018 - 08:12, Son Güncelleme:

Alanya’da Down sendromlular kodlamayla tanıştı

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Alanya’da Down sendromlular kodlamayla tanıştı

Microsoft Türkiye, sosyal yaşama katılımı artırmak üzere Uluslararası Down Sendromu Federasyonu, Habitat Derneği ve Güven Hastanesi iş birliğiyle Alanya’da, 25 down sendromlu çocuğa “Kodlama Saati” eğitimi verdi. Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Haftası kapsamında gerçekleşen etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul katıldı.

Bireylerin, kurumların ve yönetimlerin daha fazlasını başarması için faaliyetlerini sürdüren Microsoft Türkiye, 3 – 9 Aralık tarihleri arasında tüm dünyada kutlanan Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Haftası kapsamında, 8 Aralık Cumartesi günü, Alanya Sakine-Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 25 Down sendromlu çocuğa kodlama eğitimi verdi. Özellikle çocukların algoritmik düşünme yeteneğini geliştirmesi ve kodlamayla temel düzeyde tanışmasını amaçlayan eğitim etkinliği, Uluslararası Down Sedromlu Federasyonu, Habitat Derneği ve Güven Hastanesi iş birliğiyle gerçekleşti.

Alanya Sakine-Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki kodlama sınıfını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin dört bir yanında Kodlama Saati eğitimlerini düzenleyen Microsoft Türkiye'ye teşekkür ederken, "Tüm dünyada kutlanan Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Haftası kapsamında özellikle kodlama eğitimlerinin down sendromlu çocuklarımıza verilmesi çok anlamlı. Toplumumuzdaki her bireyi kazanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Alanya’da Down sendromlular kodlamayla tanıştı

Kodlama eğitimleriyle bilgisayar bilimleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm dünyada dijital dönüşümle beraber sosyal bir değişime de şahit oluyoruz. Bu dönüşüm hem iş yaşamındaki hem de eğitimdeki ihtiyaçları farklılaştırıyor. Teknolojiyle desteklenen erişilebilirlik imkânları da duymayı, görmeyi ve teknolojiyi kullanmayı herkes için kolay hale getiriyor. Biz de Microsoft olarak teknolojiden herkesin faydalanabilmesini istiyoruz ve bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Teknolojik gelişmelerin altında yatan yazılımların temelini oluşturan kodlamayla ilgili eğitim projelerine çok önem veriyoruz. Türkiye’de bulunduğumuz 25 yıl boyunca, 60.000 çocuğa kodlama, programlama ve dijital okur-yazarlık eğitimi verdik. Açık Akademi’de 280.000 kişi ücretsiz online yazılım eğitimi aldı. Microsoft Imagine Academy’de 280.000 eğitimciye mesleki eğitim verdik. 2018 yılı boyunca 53.174 çocuğu Hour of Code (Kodlama Saati) ile kodlama ve algoritma gibi kavramlarla tanıştırdık. Bu yıl yeni bir eğitim programı başlattık. Microsoft Türkiye olarak 40’tan fazla ilde, 8-14 yaş arası ve özellikle dezavantajlı öğrencilere ‘Kodlama Saati’ eğitimi ile bilgisayar bilimleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Down sendromlu gençlerimizin dijital dönüşüme hazırlanması için bugün Alanya’da gerçekleştirdiğimiz eğitimin gençlerimize ışık tutmasını temenni ediyoruz. Bu adımın atılmasında büyük emekleri olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na ve iş ortaklarımız Uluslararası Down Sendromu Federasyonu, Habitat Derneği ve Güven Hastanesi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnanıyoruz ki, eğitimle bilişimi bir potada buluşturan yeni iş birlikleri ile ülke olarak sosyal ve ekonomik anlamda daha da güçleneceğiz.”

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise kodlama bilmenin günümüzde okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu vurgularken, “Son dönemimizde çocukların kodlama bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yoğunlaştırdık. Çocukların erken yaşta bu becerilerinin geliştirilmesi ve bakış açılarının bu yönde oluşması için çalışıyoruz. Çocuklardaki bu değişimle ülkemizdeki bilişim odaklı kalkınmanın da hızlanacağını öngörüyoruz. Tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirilen "Hour Of Code" etkinliklerine biz de Habitat Derneği olarak destek veriyoruz. Microsoft ile yaptığımız işbirliğiyle Türkiye'de 2013 yılından bu yana bu çalışmalarda çocuklara kodlama farkındalığı eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimleri fırsat eşitliği kapsamında engelli çocuklarla da uyguluyoruz. Hafta içerisinde Eskişehir, İstanbul, Erzurum, Kars ve Antalya'da down sendromlu çocuklarla birlikte kodlama eğitimleri yaptık. Kodlama ile onların hayatında artı bir fark yaratmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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