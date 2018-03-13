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    AKUT’a destek olun, bir hayat da siz kurtarın

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:

    AKUT Arama Kurtarma Derneği, tam 22 yıldır doğada ve kentlerde, afetlerde ve acil durumlarda hayat kurtarmak amacıyla canla başla çalışıyor. Sivil toplum farkındalığını artırmak amacıyla yola koyulan Sosyal Bağış Hareketi’nde bu ay 15 Mart Perşembe günü tüm destekler, Türkiye’de arama-kurtarma sorumluluğunu üstlenen ilk sivil toplum kuruluşu AKUT için toplanıyor.

    1994 yılında Bolkar Dağları’nda kaybolan iki üniversite öğrencisi tüm aramalara rağmen bulunamadı. Arkadaşlarını kurtaramamanın verdiği derin üzüntüyü yaşayan bir grup dağcı bir araya gelerek AKUT’u kurdu. AKUT, Sosyal Bağış Günü’nde 22. yaşını kutluyor.

    Kuruluşunun başında hedefi, dağlarda ve diğer zorlu doğa koşullarında doğru ve etkin arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştirmek olan AKUT, ilerleyen yıllarda eğitimlerini tamamlayarak afetlerle mücadele gücünü geliştirdi ve bugün deprem, sel, yangın gibi acil durumların tamamında etkin şekilde arama-kurtarma çalışmaları yürütüyor. AKUT, kurulduğu günden bugüne dek gerçekleşen 2701 operasyonda 2598 kişinin ve 1228 hayvanın hayatını kurtardı.

    1999 Marmara Depremi öncesinde, ülkemizde arama-kurtarma konusuna odaklanmış tek gönüllü dernek olan AKUT, deprem sonrasında 150 gönüllüsüyle çalışarak 200’ün üzerinde insanın hayatını kurtardı. AKUT’un o dönemdeki çabaları birçok STK ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının arama-kurtarmaya bakış açılarını, yaklaşımlarını değiştirerek yeni atılımların da öncüsü oldu. AKUT yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da görevler alarak Atina’dan Tayvan’a, Haiti’den Nepal’e dünyanın dört bir yanında insanların hayatını kurtarmak için operasyonlar gerçekleştirdi.

    Uluslararası standartlara uygun, deneyimli ve gönüllü bir ekibe sahip olan AKUT, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış Türkiye’deki ilk, dünya çapında ise 7. arama-kurtarma ekibi seçildi. Sivil savunma ile birlikte yurt dışında bir afete giden ilk arama kurtarma ekibi oldu.

    Türkiye’nin en güvendiği kurumlardan biri olan AKUT, “Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım” sloganıyla toplumun her kesimini afetler konusunda bilinçlendirme hedefiyle 81 ili kapsayan ilk gezici afet bilinçlendirme projesini başlattı. Yılda ortalama 2.000 seminerle “Temel Afet Bilinçlendirme” ve “Deprem Bilinçlendirme” eğitimleri veriyor ve 100.000 kişiye ulaşıyor. Anadolu’yu karış karış gezen AKUT tırı, 5 yılda, 52 ilde toplamda beş buçuk milyon kişiye ulaştı.

    AKUT; derneğiyle, vakfıyla, enstitüsüyle, spor kulübüyle, üniversite topluluklarıyla, lise kulüpleriyle, çocuk akademisiyle ve yayıneviyle ülkemize önemli katkılarda bulunmaya, yeni ve daha işe yarar çözümler üretmeye, yetkin olduğu alanlarda öncülük ve liderlik etmeye bütün gücüyle devam ediyor.

    Gelin, 15 Mart Perşembe Sosyal Bağış Günü’nde AKUT’un afetlere dayanıklı bir toplum oluşturma yolundaki çabalarına destek olun!

    Etiketler: akut , nepal , bağış
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