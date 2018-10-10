AKN ne zaman kalkacak?
Adil Kullanım Kotası, internet kullanıcılarının en çok dile getirdiği tabirler arasındaki önemini korumaya devam ediyor. Müşterilerin ödedikleri tutara ve satın aldıkları paketlere göre değişkenlik gösteren Adil Kullanım Kotası (AKK), sınırlandırılan rakamın üzerine çıkılması halinde internet hızının düşmesine neden olmaktadır. Peki, Adil Kullanım Kotası ne zaman kalkacak? İşte, internet kullanıcılarının merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler...
Adil Kullanım Kotası'nın kaldırılacağı tarih kapsamında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın belirlediği tarih yaklaşıyor. Kota nedeniyle internet hızları belirli bir kullanımın ardından düşen kullanıcılar, bakanlığın bu konuyla ilgili verdiği karara odaklandı. İnternet hızlarının düşmesi nedeniyle normalde aldıkları verimin 4'te birini alan kullanıcılar, Adil Kullanım Kotası'nın (AKK) kaldırılması ile bu problemden kurtulmuş olacak. Peki, Adil Kullanım Kotası (AKK) ne zaman kalkacak? İşte, bakanlığın konuyla ilgili açıklaması
ADİL KULLANIM KOTASI (AKK) NE ZAMAN KALKACAK?
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz yıl yapmış olduğu açıklamada internet kullanıcılarını yakından ilgilendiren 'Adil Kullanım Kotası'nın son bulacağı tarih ile ilgili de konuşmuştu
Bakan Arslan, "Adil Kullanım Kotası noktası ile ilgili, Mayıs ayından itibaren kademeli bir geçiş olacak ve 2018 sonu itibariyle tamamen kaldırılacak. Özellikle gece kullanılan internette kotadan düşülmeyecek" dedi.
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