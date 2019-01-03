'Aklınıza gelen her şey ödemeye yapabilir hale gelecek'

Türkiye’deki FinTech ekosistemini nasıl görüyorsunuz?



Türkiye’de oldukça canlı bir FinTech ekosistemi olduğunu düşünüyorum. Bundan bir yıl önce, Avrupa’daki FinTech stratejimiz üzerinde çalışırken, bu alanda bunca çeşitli girişim, çözüm, konuyla karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Düşünsenize, Turkcell, kendi faaliyet alanından farklı olarak Paycell ile müşterilerine ödeme hizmetleri sağlıyor ve onlara katma değerli bir hizmet sunuyor. FinTech’ler niş pazarlara, teknolojilere ve ürünlere odaklanıyorlar. Şu anda Türkiye’de de farklı çözümlere odaklı çeşitli FinTech’lerle görüşmelerimiz sürüyor.

FinTech’ler ödemeler sistemlerine, ödemeler sistemleri de FinTech’lere ne tür katkılar sağlıyor?



Öncelikli olarak FinTech’lerin doğasında yeni yöntemler ve yeni bakış açıları geliştirme olduğunu söyleyebilirim. FinTech’ler yeni şeyler deniyor ve eski problemleri çözmek için yeni yollar bulmaya çalışıyorlar. Visa olarak FinTech’lerle yakın çalışmak istiyoruz. Bir yandan FinTech’leri desteklemek, diğer yandan da geliştirdikleri çözümleri dünya genelindeki geniş ekosistemimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Özetle bizim açımızdan fintechler, Visa’nın hali hazırdaki 16 bine yakın finansal kuruluş ve 50 milyonu aşkın üye işyerinden oluşan global ağını tamamlayan önemli oyuncular.

Visa, Türkiye’de FinTech’lerle nasıl bir güç birliği yapıyor?



Avrupa’da olduğu gibi Türkiye'de FinTech’lerle aktif olarak çalışıyoruz. Hedefimiz, ödeme fonksiyonu barındıran yeni geliştirilen projelerin Visa’dan destek alabilmesini sağlamak. Ödemeler ister fiziksel olarak da gerçekleşsin, ister akılı telefon, mobil teknolojiler, giyilebilir teknolojiler, saatler, giysiler, otomobiller gibi ödeme araçları üzerinden, Visa’nın rolü birbirini hiç tanımayan iki taraf arasında, yani alıcı ile satıcı arasındaki güveni tesis etmeye aracılık etmek, ödemelerin gerçekleşmesini sağlayacak teknoloji platformunu sağlamak ve böylelikle ödeme bir Visa kartı ile gerçekleşiyorsa bunun kabulünü sağlamak.

Ödeme sistemlerinin geleceğinden bahseder misiniz?



Ödemelerin geleceğini temel olarak bir kaç farklı boyutta düşünebiliriz. İlk olarak yakın gelecekte, aklınıza gelen hemen hemen herşey ödeme yapabilir hale gelecek. Giysileriniz, eviniz, arabanız, ödeme yapılabilecek aklınıza gelen herşeyi buna dahil edebilirsiniz. Yani ödemeler heryerde olacak. İkincisi, ödemeler sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde gerçekleşecek. Yani durup da ödeme yapmak zorunda kalmayacaksınız. Örneğin, bir mağazaya gireceksiniz istediğinizi alacaksınız ve ödeme o anda o alışverişin bir parçası olarak kendi kendine gerçekleşecek. Ya da taksiye bindiğinizde ödeme, sizin birşey yapmanıza gerek kalmadan gerçekleşecek, sizin hala taksinin içinde bile olmanız gerekmeyecek. İnovasyonun ödeme yapma şekillerindeki çeşitlilikten geleceğini düşünüyoruz. Yakın gelecekte 30-40 farklı şekilde ödeme yapılabilir olacak. Ve aynı şekilde ödeme almak isteyen herkesin ödeme kabul edebileceği bir dünya kurulacak. Bir başka deyişle bunu sağlayabilen herkes bir nevi “üye işyeri” haline gelecek. Bugün dünya üzerinde Visa kabul eden yaklaşık 54 milyon işyeri bulunuyor. Bu sayının önümüzdeki beş yıl içerisinde on kat artarak 500 milyonun üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. 54 milyon işyerine ulaşmak 60 yılımızı almışken, sadece beş yıl içinde 500 milyona erişmekten söz ediyoruz. Gerçekten çok heyecan verici bir zamandayız!

FinTech’lere olan yaklaşımınız ne yönde? Yatırım yaparken göz önünde bulundurduğunuz temel kriter nedir?



Temelde öncelikli olarak, ödeme ekosistemini geliştiren veya Visa'nın bu ödeme ekosistemine verdiği hizmet ya da götürdüğü teknolojiyi geliştiren girişimlere bakıyoruz. Odak noktamız iş birliği içerisinde olduğumuz fintechlerin ödeme ihtiyacı duyulan, ödemelere yardımcı olan veya ödemeleri daha kolay ve pürüzsüz hale getiren çözümler geliştiriyor olmaları. Klarna, Solaris Bank gibi yatırım yaptığımız fintech’ler de bu alanlarda çözüm geliştiren girişimler.

Ödeme teknolojilerinin geliştirilmesinde Visa’nın rolü nedir?



Visa olarak global teknoloji ağımıza sürekli yatırım yapıyoruz. Müşterilerimizin ve üye işyerlerinin elektronik ticaret ortamında sorunsuz, kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapmalarına ve kabul etmelerine olanak tanıyan yeni ödeme deneyimlerini etkinleştirmeyi hedefliyoruz. İş ortaklarımıza gelişmiş ağımız üzerinden ürün, hizmet ve API’larımıza açık erişim olanağı sağlıyoruz. Bununla sadece ödeme yapmak ve kabul etmeye yönelik çeşitli yöntemleri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda iş ortaklarımıza, kendi müşterilerine mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmalarını, katma değerli hizmetler sağlamalarını ve bu sayede müşteri edinme, tutma ve daha uzun sürelerce değer sağlayan hizmetler sunma tarafında da destek veriyoruz.