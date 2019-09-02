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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
02.09.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı

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Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı

Baykar tarafından geliştirilen taarruzi İHA Akıncı'nın motorları ilk kez çalıştırıldı. Yakın zamanda gökyüzüyle buluşturulması amaçlanan Akıncı, sahip olduğu kabiliyetlerle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevlerini icra edebilecek.

Baykar tarafından geliştirilen taarruzi İHA Akıncı'nın motorları ilk kez çalıştırıldı.

Milli ve özgün platformları güvenlik güçlerinin kullanımına sunan, bunun yanında ihracat başarıları da yakalayan Baykar, bu alandaki iddiasını daha yukarıya çekmeye hazırlanıyor.

"Uçan balık" olarak da nitelendirilen Akıncı'ya yönelik yoğun bir çalışma yürüten Baykar, aracı yakın zamanda gökyüzüyle buluşturmayı amaçlıyor.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı'ya yönelik yürüttükleri çalışmalarda geldikleri noktaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlerdir hazırlığı süren ve 24 saatlik aralıksız maratonun sonunda sabahın erken saatlerinde Akıncı'nın motorlarının ilk kez çalıştırıldığını duyurdu. Bayraktar, "Az önce testi bitirdik. Bundan sonra, yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah. Semalarımızda Hür ve Özgür." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de bu gelişmeye ilişkin paylaşımında, "İlk yerli İHA'mızı teslim ettiğimiz 2015 yılından bugüne İHA'larımız güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesinde önemli güç çarpanı oldular. Şimdi Akıncı ile daha güçlü olacağız. Tebrikler, hiç durmadan çalışmaya devam." değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı, 40 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor, 24 saat havada kalabiliyor ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşıyor. Akıncı, bu özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevlerini icra edebilecek, savaş uçaklarının yükünü azaltacak.

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Hava bombardımanı icra edebilecek Akıncı, milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılabilecek.

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