Akıllı yaşam teknolojileri çocukları koruyacak
Uzun bir yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim yılının heyecanı öğrencileri ve velileri sararken okul hazırlıkları da hızlandı. Çocuklar, arkadaşları ve öğretmenleri ile kavuşmak için gün sayıyor. Velilerse çocuklarını güvenle okula gönderebilmek için gerekli tüm ihtiyaçları karşılamanın telaşını yaşıyor. Anker Innovations da bu esnada sunduğu yeni teknolojilerle dikkat çekiyor.
Çocuklarını servisle okula gönderen anne-babaların en büyük endişelerinden biri, öğrencilerin okula güven içinde ulaşıp ulaşmadıklarıdır. Son dönemde yetkili kurumlar tarafından bu konuda gerekli tedbirler alınmasına karşın, veliler yine de yolculuğun yeterince güvenli olup olmadığını bilmek ister.
Bu konuda devreye, sürüş güvenliğini artırarak velilerin yüreğini rahatlatan araç içi kameralar giriyor. Bu çözümleri üreten markalardan biri olan Anker Roav’ın DashCam C1 model araç kamerası; NightHawk Vision teknolojisi, dahili Wi-Fi, özel uygulaması ile gece net 1080p kayıt olanağı sunuyor. Eşzamanlı olarak 4 şeritli trafiği kaydedebilen cihaz, araç kapalı haldeyken de aniden sarsıldığında şok sensörü sayesinde otomatik olarak kayıt yapmaya başlıyor.
Eğitimde teknoloji kullanımı, son yıllarda eğitim sisteminin olmazsa olmazlarından biri haline geldi. İnovasyonu kullanarak öğrencileri için katma değer yaratmayı amaçlayan yöneticiler, teknoloji, internet, elektronik cihazlar, multimedya cihazları gibi alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek kurumlarına taşımaya başladı.
Son dönemde bu anlamda büyük ilgi gören cihazlardan biri de şirketin taşınabilir mini projeksiyonu Nebula Capsule. Geleneksel projeksiyon makinelerinin özelliklerini yalnızca bir içecek kutusu büyüklüğündeki gövdesinde toplayan portatif projeksiyon, akıllı telefon ve bilgisayarlara kolayca bağlanıyor. Ürün, tek şarjla 3,5 saat video oynatabiliyor, 8 GB dahili hafızasıyla geliyor.
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