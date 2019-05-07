Akıllı Tırda VR ile çocuklara trafik eğitimi
Mars Logistics’in 2 yıldır yürüttüğü ve 2000’e yakın çocuğa temel trafik eğitimi verdiği “Akıllı Tır Akıllı Çocuklar” projesinin 3. durağı Bursa oldu.
Akıllı Tır içerisinde yer alan VR Başlık ve eğitim setleri kullanılarak ilköğretim çağındaki çocuklara trafik eğitimi verildi. 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Bursa’nın ilçe ve köylerinde bulunan 10 ilkokulu ziyaret eden şirket gönüllülerinin hedefi küçük yaşlardaki çocuklara trafik bilincinin aşılanmasını sağlamak.
29 Nisan’da Bursa Osmangazi Necdet Coşkunüzer İlkokulu’nda başlayan ‘Akıllı Tır Akıllı Çocuklar’ eğitim projesi kapsamında şirketin akıllı tırı bir hafta boyunca 10 okulu ziyaret etti. Okullar arasında; Ormankadı İlkokulu (Mustafakemalpaşa), Yeşilova İlkokulu (Mustafakemalpaşa), Tepecik Şehit Ali Üzel İlkokulu (Mustafakemalpaşa), Ovaazatlı İlkokulu (Mustafakemalpaşa), Karakoca İlkokulu (Karacabey), Şehit Bilal Kanat İlkokulu (Karacabey), Seyran İlkokulu (Karacabey), Çayönü İlkokulu (Mudanya) ve Hasköy İlkokulu (Mudanya) yer aldı.
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