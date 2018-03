Akıllı telefonun depolama kabusu

Depolama, Türkiye'deki birçok akıllı telefon kullanıcısı için büyük bir sorun olarak dikkat çekiyor. SanDisk'in ülke çapında bağımsız tüketici araştırmaları sonucunda Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 45'i bir ayda en az bir kere, yüzde 60'ı ise en az her üç ayda kapasite sorunuyla karşılaşıyor.



Yüzde 48'i de boş alan oluşturmak için değerli fotoğraflarını veya videolarını sildikleri için üzülüyor. Eğer dosya silmeleri gerekirse Türkiye'nin yüzde 28'i, kendilerinin, evcil hayvanlarının veya ailelerinin resimlerinden önce arkadaşlarının olduğu resimleri silmeyi tercih ediyor.



Kullanıcıların akıllı telefonlarındaki depolama deneyimlerine bakılan araştırmayla, kullanıcıların yüzde 60'ının alan oluşturmak için ana el cihazlarındaki dosyaları veya verileri en az ayda bir kere silmesi gerekirken neredeyse dörtte üçünün (yüzde 72) bunu her üç ayda bir kere yapması gerektiği ortaya çıktı.



Bir Western Digital markası olan SanDisk'in Türkiye Bölge Satış Müdürü Yosi Rafael, konuyla ilgili “Araştırmamız, kullanıcıların mobil el cihazlarında neleri saklamayı seçeceklerine dair bir baskı altında olduğunun altını kesin olarak çiziyor. Türkiye'deki ortalama bir birey her hafta akıllı telefonlarıyla 23 fotoğraf çekerken 7 tane video kaydediyor. Dijital görüntülerin ve videoların boyutları hızlıca büyüdüğü için kısa zaman içinde cihazda boş alan bulunmuyor” dedi.



Depolamanın çevresindeki güçlüklere ek olarak araştırma aynı zamanda güvenliğe de baktı. Yanıtlayanların yüzde 50'si akıllı cihazlarındaki dosyaların ve verilerin çalınabileceği veya ürün arızası sonucu kaybolabileceğinden uygun bir düzeyde veya çok korktuğunu belirtirken yüzde 40'ı dosyalarını yedeklemediği için değerli resimlerini veya videolarını halihazırda akıllı telefonlarından kaybettiklerini söyledi.



Buna rağmen otomatik yedeklemeler ve veri eşlemeleri dahil edilmediğinde, Türkiye'nin yalnızca üçte biri (yüzde 33) manuel olarak ana akıllı cihazlarındaki dosyaları ve verileri en az haftada bir kere yedeklerken yüzde 60'ı bunu en az ayda bir kere yapıyor. Yüzde 7'si ise hiç yedeklemiyor.



Rafael ise eklemelerde bulundu: “İnsanlar ne yazık ki telefondaki verileri hızlıca ve kolayca aktarmak için aralarında el cihazını bir aygıta bağlama veya kablosuz interneti kullanmanın da dahil olduğu birçok yöntemin bulunduğunu fark etmiyor. Yani neyin silineceğine karar verilmesi gerekmiyor. Ek olarak akıllı telefonların uzaktan yedeklenmesi de el cihazına bir şey olduğunda değerli verilerin güvende olması anlamına geliyor”.