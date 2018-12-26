Akıllı telefonlarla uyumlu Bluetooth kulaklıklı bere
Nesnelerin İnterneti sayesinde artık hemen her 'şey' akıllanmaya ve son teknolojiyi kullanmaya başladı. Henüz yolun çok başındayız; ancak akıllı evlerden akıllı lambalara pek çok eşya akıllanmaya bugünden başladı. Son olarak dışarıdan sıradan bir bere olarak görünen ancak aslında bluetooth kulaklık olan ilginç bir ürünle sizi baş başa bırakıyoruz.
Hem kulaklık hem de bere. Kışın kullanıcıların tercih edeceği ilginç bir ürün karşımıza çıktı. Bluetooth teknolojisini kullanan bir kulaklığı içinde barından Tchibo isimli akıllı bere, kullanıcıların kablo karmaşasıyla uğraşmadan sevdikleri müzikleri rahatça dinleyebilmesine olanak verecek.
İçerisinde entegre batarya da bulunan akıllı bere, 6 saate kadar dayanıyor ve bu süre kullanıcılar için gayet yeterli. USB arabirimiyle şarj olan berede mikrofon dahi bulunuyor ve telefon görüşmesini de yine berenizle yapabiliyorsunuz.
99.95 TL'ye satılan ürün sadece internet üzerinden temin edilebilirken, kulaklık bölümünün çıkarılmasıyla berenin yıkanabildiğini de belirtelim.
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