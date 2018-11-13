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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Euronews
13.11.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Akıllı telefonların sonu mu geliyor?

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Akıllı telefonların sonu mu geliyor?

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonların bu yılki satışlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Peki bu cihazları nasıl bir gelecek bekliyor?

Samsung ve Apple gibi akıllı telefon üreticileri her sene yeni özellikler kattıkları ve geliştirdikleri telefonları piyasaya sürüyor. Ancak son iki yılda doyum noktasına ulaşan pazarda tüketicilerin aldığı telefon sayısında artış yaşanmıyor.

Bazı analistlere göre bu durum, akıllı telefonlarda düşüşün başladığının bir göstergesi. Future Today Institute adlı araştırma enstitüsünün yayımladığı yıllık rapora göre 2018 yılı, akıllı telefonların popülerliğinin azalmaya başladığı yıl olacak.

Rapor bundan sonra bilgisayar teknolojisinin daha çok ses, jest ve dokunma üzerine odaklanacağını belirtiyor.

KARŞIT TEZ: AKILLI TELEFONLAR YAKIN ZAMANDA YOK OLMAYACAK

Ancak tüm uzmanlar aynı görüşte değil. Yakında çıkması beklenen 5G teknolojisinin pazara yeniden bir canlılık getirebileceği düşünülüyor.

ABI Research adlı araştırma kurumunda görevli David McQueen, "Akıllı telefon bir yere gitmiyor, ama şekli ve boyutları değişebilir." diyor. Telefon endüstrisinin sürekli geliştiğini açıklayan ABI Research raporu, ilerleyen yapay zeka teknolojisinin de buna katkı sağlayacağının altını çizdi.

Samsung'un tanıttığı katlanabilir telefonlar da, akıllı telefonların gelişiminde takip edebileceği yollardan biri. Bu sayede akıllı cihazlar küçük tutularak, ekranlarının büyümesine imkan tanınacak.

BİR SONRAKİ JENERASYON DAHA DA AKILLI

Yapay zeka çiplerinin telefonların içlerine yerleştirilmesiyle beraber akıllı telefonlar internet erişimine ihtiyaç duymaksızın birçok yeni özelliğe sahip olabilir.

Özellikle Amazon Alexa, Google Assistant ve Apple Siri gibi ses komutlarıyla çalışan yapay zeka asistanlar, teknolojideki son trend olarak değerlendiriliyor. Ancak bunların çalışması için sürekli bir internet bağlantısı gerekiyor.

Bu nedenle telefonlara eklenecek çipler sayesinde, internet bağlantısına ihtiyaç duymaksızın ses komutlarıyla kullanıcılar telefonlarını yönetebilecek.

Uzmanlar ayrıca Amazon'un akıllı telefon sektörüne girmesi ihtimalinde bugünkü dengelerin değişebileceği vurgusunu yapıyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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