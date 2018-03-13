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    Akıllı telefonların insan beynine yıkıcı etkisi

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 08:22 | Son Güncelleme:

    NTP tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre akıllı telefon ve benzeri araçların yaydığı radyasyonun insan beynine olan etkileri ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonlar beyinde kansere yol açabiliyor.

    NTP tarafından akıllı telefonların ve mikrodalga fırınların yaydığı RFR isimli radyasyon denek farelere uygulandı. Radyasyon alan fare ile radyasyon almayan farenin sağlık kondisyonu aynı olarak ölçülmüş. Araştırmanın başında bulunan bilim adamı Dr. John Bucher yaptığı açıklamada, akıllı telefonların ve mikrodalga fırınların yaydığı radyasyonun oldukça düşük olduğunu söyledi.

    Ancak yine de insanların dikkatli olmasını söyleyen Bucher, telefonla konuşurken insanların akıllı telefonu kulaklarına yapıştırıp bastırmamalarını söyledi. Bu şekilde radyasyonun beyne ulaşım miktarı çok fazla artıyormuş. Ayrıca Bucher akıllı telefonlara insanların tam olarak güvenmemesini de söyledi. Çünkü aşırı maruz kalma durumlarında bu radyasyonun insan beynine zarar verecebileceğini de belirtti. 

    Etiketler: Akıllı telefon , Kanser yaparmı , Yaydığı radyasyon , NTP
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