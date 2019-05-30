Akıllı telefonların batarya süresi nasıl arttırılır?

Hayatımızın her alanına giren akıllı telefonlarla birlikte gün içindeki işlerimizi kolayca halledebiliyoruz. Artık ihtiyaç haline gelen bu cihazlar tabi ki kusursuz değil. Akıllı telefonları yanımızdan ayırmayınca batarya sıkıntısı da beraberinde geliyor. Bu sorunun tek çözümünü bataryayı değiştirmek olarak düşünebilirsiniz, ancak aşağıda belirttiğimiz çeşitli ayarlamalarla pil performansını ciddi derecede arttırmak mümkün.

Android ve iOS tarafında ayarlamaların farklı olmasından dolayı bu sorun her iki işletim sisteminde de farklı şekillerde çözülüyor.

ANDROID TELEFONLARDA PİL ÖMRÜ NASIL UZATILIR?

Ekran parlaklığı cihazınızın şarjını adeta yutuyor. İlk olarak otomatik ekran parlaklığını kapatın ve parlaklığı olabildiğince düşürün. Aynı zamanda konum hizmetleri cihazınızın pil tüketimini etkileyen önemli etkenlerden. Bu hizmeti kapattığınız anda bataryanızın daha uzun süre dayandığını göreceksiniz.

WİFİ, bluetooth ve hücresel veri gibi ağ bağlantıları kullanmadığınız halde açıksa bunları kapatın. Bu tür bağlantıları yalnızca gerektiğinde aktif hale getirmenizde fayda var. RAM'inizi boş bırakın ve altta program çalıştırmayın. Uygulamayı o an çalıştırmasanız da altta bekliyor ve işlemcinin hızlı çalışmasına yol açıyor.

Eğer cihazınız OLED ekrana sahipse siyah arka plan ve koyu uygulamalar kullanarak pil tüketimini azaltabilirsiniz. Uygulamaların Lite sürümleri de bu konuda iyi bir çözüm. Facebook Lite ve Messenger Lite gibi uygulamalarla pilden bir miktar tasarruf etmenizi sağlayabilirsiniz. Eğer 4G (LTE) bağlantısını kullanıyorsanız 2G veya 3G seçeneklerini seçin. 4G bağlantısı oldukça fazla pil tüketiyor.

iOS TELEFONLARDA PİL ÖMRÜ NASIL UZATILIR?

Ayarlar > iCloud'a girerek kullanmadığınız uygulamaların iCloud'u kullanımını kapatın. ICloud, iPhone'unuzun pil tüketimini ciddi derecede etkiliyor. Telefonunuzu cebinizden çıkardığınız anda devreye giren uyandırmak için kaldır özelliğini kapatın. Bu özellik çoğu zaman ekranınızın yanlışlıkla açılmasına yol açıyor

Herhangi bir uygulamadan bildirim geldiği anda cihazınızın ekranı otomatik olarak açılıyor, bu da batarya süresinin kısaltılması demek. Ayarlar > Bildirimler kısmına giderek bildirim gelmesini istemediğiniz uygulamaları kapatabilirsiniz. Aynı zamanda arka planda aktif halde çalışmaya devam eden uygulamaları devre dışı bırakarak pil ömrünü ciddi seviye de uzatmak mümkün.

Eğer sıklıkla telefonunuzun ekran kilidini kapatmayı unutuyorsanız ekran kilit sürenizi olabildiğince düşürün. Otomatik güncellemeler her ne kadar kolaylık sağlasa da pil tüketimi konusunda telefonunuzu olumsuz etkiliyor. Bu özelliği devre dışı bırakmak içinse Ayarlar>App Store>otomatik indirmeler kısmına gitmeniz gerekiyor.

WİFİ, bluetooth ve hücresel veri gibi ağ bağlantılarını kullanmadığınız halde açıksa bunları kapatın. iPhone'larda yer alan düşük güç modu, batarya ömrünüzü etkileyen durumları devre dışı bırakır ve pil seviyenizin daha uzun süre dayanmasını sağlar. Bu özelliği Ayarlar > Pil > Düşük güç modu kısmından aktif edebilirsiniz.