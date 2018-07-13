Akıllı telefonlarda taksit dönemi
Mobil teknoloji markası reeder, Fibabank iş birliği ile hazırladığı yeni kampanyası ile reeder marka akıllı telefonlarda taksit imkanından faydalanmak mümkün hale geldi.
reeder, Fibabank ile yaptığı iş birliği çerçevesinde telefon ve tablet almak isteyenlere özel bir kampanya başlattı. Fibabank iş birliği ile hayata geçirilen kampanyada 400 TL ve üzeri telefon ya da tablet alanlar 24 aya kadar taksitle ödeme seçeneğinden faydalanabilecek. İnternet üzerinden yapılacak kapıda ödeme imkanı olan kampanya ile herkes istediği telefona aylık 35, tablete aylık 25 TL taksitlerle kolayca sahip olabilecek.
Kampanya dahilinde alınabilecek ürünler arasında 8 inç ekranlı M8 Plus tablet ve M10 Plus gibi fiziksel klavye desteği olan tablet bilgisayar modelleri de yer alıyor. Ayrıca 6 GB RAM’e sahip olan reeder P12S akıllı telefon ve farklı renk seçeneklerine sahip olan reeder P12 cep telefonu da kampanyaya dahil edilmiş.
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