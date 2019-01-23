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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.01.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Akıllı telefonlarda 10 GB RAM dönemi başlıyor

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Akıllı telefonlarda 10 GB RAM dönemi başlıyor

Bugün için 6 GB RAM barındıran telefonlar, kullanıcıların gözünde gerçek bir amiral telefon statüsünde. Ancak önümüzdeki seneye kadar 10 GB RAM, standart bir hale geleceğini ve amiral tüm telefonlarda alt seviye olarak kullanılacak.

Bugün piyasada olan ortalama bir telefonda 4 GB RAM, bir standart halini almış durumda. Yani 4 GB RAM'li bir telefon için amiral telefon tanımı kullanmamayı tercih ediyoruz. 6 GB RAM ise piyasada olan telefonlarda görebileceğiniz en yüksek RAM seviyesini ifade ediyor. Ancak bu tablo uzun süre böyle kalmayacak; zira bu yıl karşımıza çıkacak yeni amiral telefonlar çıtayı epey yükseltecek ve 10 GB RAM, bir standart olacak.

Önümüzdeki ay yapılacak Unpacked etkinliğinde duyurulması beklenen Galaxy S10 serisi telefonların 10 GB RAM'le geleceği hemen hemen netleşti gibi; benzer şekilde Eylül'de göreceğimiz yeni iPhone modellerinde de 10 GB RAM ile karşılaşmamız çok da sürpriz olmayacak.

Üst seviye telefonlarda 10 GB RAM'a geçiş yapılırken, alt seviye telefonlarda ise standart olarak 6 GB RAM görmeye başlayacağız. 

Ancak uzmanlar, RAM yarışını çok da anlamlı bulmuyor; hatta kullanıcıların aleyhine bir durum olabileceğini düşünüyor; zira yüksek RAM kapasitelerinin pazarlama taktiği olduğu ve sistemin kullanmadığı RAM alanını sürekli adreslediği için batarya ömrüne de olumsuz olarak yansıdığı ifade ediliyor. 

Google Asistan nasıl kullanılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Google Asistan nasıl kullanılır bunu anlatıyor olacağız.
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