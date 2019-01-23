Akıllı telefonlarda 10 GB RAM dönemi başlıyor
Bugün için 6 GB RAM barındıran telefonlar, kullanıcıların gözünde gerçek bir amiral telefon statüsünde. Ancak önümüzdeki seneye kadar 10 GB RAM, standart bir hale geleceğini ve amiral tüm telefonlarda alt seviye olarak kullanılacak.
Bugün piyasada olan ortalama bir telefonda 4 GB RAM, bir standart halini almış durumda. Yani 4 GB RAM'li bir telefon için amiral telefon tanımı kullanmamayı tercih ediyoruz. 6 GB RAM ise piyasada olan telefonlarda görebileceğiniz en yüksek RAM seviyesini ifade ediyor. Ancak bu tablo uzun süre böyle kalmayacak; zira bu yıl karşımıza çıkacak yeni amiral telefonlar çıtayı epey yükseltecek ve 10 GB RAM, bir standart olacak.
Önümüzdeki ay yapılacak Unpacked etkinliğinde duyurulması beklenen Galaxy S10 serisi telefonların 10 GB RAM'le geleceği hemen hemen netleşti gibi; benzer şekilde Eylül'de göreceğimiz yeni iPhone modellerinde de 10 GB RAM ile karşılaşmamız çok da sürpriz olmayacak.
Üst seviye telefonlarda 10 GB RAM'a geçiş yapılırken, alt seviye telefonlarda ise standart olarak 6 GB RAM görmeye başlayacağız.
Ancak uzmanlar, RAM yarışını çok da anlamlı bulmuyor; hatta kullanıcıların aleyhine bir durum olabileceğini düşünüyor; zira yüksek RAM kapasitelerinin pazarlama taktiği olduğu ve sistemin kullanmadığı RAM alanını sürekli adreslediği için batarya ömrüne de olumsuz olarak yansıdığı ifade ediliyor.
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