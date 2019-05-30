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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.05.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Akıllı telefonlar oyun tutkunlarının yükselen tercihi

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Akıllı telefonlar oyun tutkunlarının yükselen tercihi

Günümüzde dijital eğlence dünyasında güçlü bir trend öne çıkıyor: Sinema filmlerinden oyunlara kadar geniş bir alanda uygulaması olan Sanal Gerçeklik mobil oyunların geleceğini şekillendiriyor. Artık oyun cihazı üreticileri bu alanda artan talebi karşılayabilmek için ellerini çabuk tutmak ve yeni yeni inovasyonlar yaratmak durumundalar.

Samsung’un Galaxy S10 serisinde olduğu gibi, oyun alanında yeni ekran teknolojisi ve akıllı özelliklerle donatılmış mobil telefonlar kullanıcıların nasıl, nerede, ne zaman oyun oynayabileceklerini yeniden tanımlıyor, daha önce bu alanda yapamadıklarını artık yapabilmelerini sağlıyor. Araştırmalara göre global ölçekte oyunların yarısından fazlası, yani yüzde 54’ü mobil cihazlar ve akıllı telefonlarda oynanmakta. Bu oranın 2021’de yüzde 59’a çıkacağı öngörülüyor.

Video izlemek ya da internette dolaşmak gibi diğer akıllı telefon kullanım alışkanlıklarıyla karşılaştırıldığında oyunlar çok farklı özellikler gerektiriyor. Burada gerçek zamanlı iletişim gibi bir yeni olgu var ve oyun oynanırken sistemin gecikme gibi bir lüksü yok. Özellikle hedefe ulaşmak için başka oyuncularla yarışmaktaysanız bağlantınızda yarım saniyelik bir kopukluk oyununuzu bozmaya yeterli oluyor. İşte bu nedenle cihazınızın işlemcisinin, yüklü grafikler içeren oyunları yavaşlamadan sürdürecek ve sık sık FPS (saniyede çerçeve) kaybına neden olmayacak kadar iyi olması gerekiyor.

Klasikleşmiş oyunların oyun platformlarına gelmesiyle birlikte bulut oyunları hızlı bir yükselişte. Dolayısıyla yalnızca daha uzun oyun süreleri ve daha az indirme süreleri için değil, oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için de akıllı telefonlarda spesifik özelliklere yönelik talepler hızlı bir yükselişe geçmiş durumda.

Galaxy S10+’ın bir özelliği de Yapay Zeka tabanlı bir Akıllı Performans Ayarlayıcı'ya sahip olması. Bu özellik kullanıcının oyun oynama alışkanlıklarını analiz ederek oyunları kolaylaştırıyor.

Galaxy S10+’ın performans açısından sergilediği istikrar, cihazınızın keyifle oyun oynayabileceğiniz teknik özelliklere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Buna 65-bit oyunlar da dahil. Galaxy S10 serisinin tüm versiyonları, mevcut ve yıl içinde piyasaya çıkacak diğer 64-bit oyunları destekleyecek ilk Android cihazlardır. Bu sayede yoğun grafikli 65-bit oyunları oynarken bataryanın hızlı boşalmasına engel olunması ve daha üstün termal yönetim anlamına geliyor.

Yeni mobil oyunların büyük üreticilerinden biri olan Unity oyun motoru ile birlikte çalışan mobil cihazlar olan Samsung Galaxy akıllı telefonları tam da bu nedenle istikrarlı bir mobil oyun oynama deneyimi sunuyor.

Unity’nin yeni Uyumlu Performans özelliği sayesinde Galaxy S10 serisi telefonunuzda yüksek performanslı oyunlar oynarken pilinizin hızla tükenmediğinden emin olacaksınız, daha hızlı performans gösterebileceksiniz, telefonunuzun fazla ısınabileceği endişesine kapılmayacaksınız.

Mobil oyun tutkunlarının sayısındaki artış akıllı telefonlarda, yüksek video ve ses kalitesi gibi spesifik özelliklere olan talebi de artırıyor.Galaxy S10+’ın 6.4 inç, yüksek çözünürlüklü sinematik sonsuz ekranı capcanlı renkleriyle oyundaki otomobilinizin parlak konturlarından, oyundaki manzaranın ayrıntılarına kadar her şeye büyük bir derinliklik ve gerçeklik katıyor.

Dahası akıllı telefonlarda bir ilk olan Dolby Atmos özelliği, telefonunuza zengin bir ses performansı kazandırıyor. Game Tools menüsünden ulaşabileceğiniz bu akıllı inovasyon, oyundaki fon müziğinden ses efektlerine kadar her bir ses seviyesini optimize ederek ses ortamını mükemmelleştirdiğinden genel olarak oyun deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarıyor.

Bugün birçok yeni oyuna, oyun keyfini daha da artıran ve çekiciliğini yükselten çevrim içi uygulamalar eşlik ediyor. İster ekstrem spor oyunları, ister araba yarışları, ister savaş oyunları olsun bu alanda inanılmayacak kadar çok çeşit sunulmakta.

Samsung, oyuncuya dört dörtlük bir kontrol olanağı sağlamak üzere Game Launcher aplikasyonunu da piyasaya sundu. Game Launcher özelliği, oyunlara daha kolay erişebilmeyi sağlıyor ve oyun deneyimini üst seviyelere çıkarıyor.

Bu özelliğin son derece kullanışlı olan menüsünde oyun sırasında dikkatiniz dağılmaması için çağrıları ve bildirimleri engelleme, oyunlardan kolayca ekran görüntüsü alma, oyunu kaydetme, navigasyon butonlarını kilitleme ve GalaxyS10+ Dolby Atmos oyun modunu etkinleştirme seçenekleri bulunuyor. Game Launcher ayrıca, kullanıcıları daha fazla sayıda sevecekleri oyunla tanıştırmak üzere, kullanıcının oyun alışkanlıkları ve tercihlerine göre oyun tavsiyelerinde de
bulunuyor.

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