Akıllı telefon pazarında Samsung ve Huawei koltuğunu korudu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAkıllı telefon pazarında Samsung ve Huawei koltuğunu korudu
GeriTeknoloji Akıllı telefon pazarında Samsung ve Huawei koltuğunu korudu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
16.11.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Akıllı telefon pazarında Samsung ve Huawei koltuğunu korudu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akıllı telefon pazarında Samsung ve Huawei koltuğunu korudu

147,4 milyon akıllı telefon satmayı başaran Samsung, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu devam ettirdi. Huawei, 117,8 milyon adet satışla en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olarak kayıtlara geçti.

Küresel bazda 2019'un ilk yarısında 30 milyon daha az akıllı telefon satılırken, Samsung halen yüzde 22,5’lik pazar payı ile birinciliğini sürdürdü.

AA muhabirinin, uluslararası veri şirketi IDC tarafından yayınlanan araştırma verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ocak-haziran döneminde küresel pazarda 644 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 30 milyon adet daha az akıllı telefon satılırken, büyük pazarlarda satışlar sadece Brezilya ve Çin’de artış gösterdi.

En çok satış yapan akıllı telefon markaları arasında Çinli üreticiler ön plana çıktı. En çok satış yapan ilk 5 marka arasında, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei'nin yanı sıra Çinli Xiaomi ve Oppo markaları da bulunuyor.

Yılın ilk yarısında 147,4 milyon akıllı telefon satmayı başaran Samsung, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu devam ettirdi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, ocak-haziran döneminde 117,8 milyon adet satış yaparak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunu koruyarak pazar payını yüzde 18,5’e yükseltti.

Söz konusu dönemde ABD’li üretici Apple, 70,2 milyon telefon satarak, üçüncü sırada yer aldı. Apple’nin akıllı telefonda pazar payı yüzde 10,9’a geriledi.

Çinli üretici Xiaomi 57,3 milyon adet akıllı telefon satarak, yüzde 8,9 pazar payı ile dördüncü sırada yer aldı.

Diğer Çinli üretici Oppo ise söz konusu dönemde 52,6 milyon telefon satarken, yüzde 8,9 pazar payı ile beşinci oldu.

Diğer akıllı telefon markalarının satışları ise 198,7 milyon adet olarak hesaplanırken, pazar payları yüzde 30,85 olarak tespit edildi.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle