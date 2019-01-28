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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.01.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Akıllı teknoloji geliştiren KOBİ'lere müjde

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Akıllı teknoloji geliştiren KOBİ'lere müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız." dedi.

Varank, Hatay programı kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret ederek, burada Vali Rahmi Doğan ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Ardından partisinin il başkanlığını ziyaret eden Varank, burada da partililerle görüştü. Varank, daha sonra Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Pres Makine'ye ait tesisinin açılışına katılan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, barış, kardeşlik ve hoşgörü şehri olan Hatay'da olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Resmi açılışını gerçekleştirdikleri tesisin Hatay'a ve ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Varank, "Ne mutlu ki bu fabrikanın hayata geçmesinde ve istihdam konusu olmasında Bakanlığımızca verilen yatırım teşvikinin önemli bir katkısı var." diye konuştu.

Toplam 14 milyon dolarlık bu yatırımın, KDV istisnası, vergi indirimi, faiz desteğinden faydalandığını anlatan Varank, imalat sürecinin de yüzde 100 yerli olmasının kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Varank, "Ülkemizde yatırım yapılmadığına dair iddialara en güzel cevabı bu girişimci kardeşlerimiz, bu tesisten zaten veriyor, tekrar kutluyoruz." dedi.

"Sektörü desteklemek adına somut adımlar atıyoruz"

Bakanlık olarak sanayicinin üzerindeki yükleri azaltmayı kendilerine görev edindiklerini kaydeden Varank, şöyle devam etti:

"Ankara'da kapalı kapılar ardında çalışan bir bakanlık değiliz. İl il geziyoruz, yerelin varsa problemlerine yerinde çözüm arıyoruz. Sanayicinin ve girişimcinin fiziken de yanında olmayı çok önemsiyoruz. Sanayi sektörü güçlü ve sürdürülebilir büyümenin lokomotifi. Buradan hareketle sektörü desteklemek adına somut adımlar atıyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz ay reel sektöre yönelik çok güzel müjdeler verdi. Bu sene ve önümüzdeki yıl ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devletimiz üstlenecek.Geçen sene asgari ücret desteğini ilk 9 ayda uygulamıştık. İnşallah bu sene tam yıl uygulayacağız."

Varank, geçen sene 9,5 milyon vatandaşın bu destekten faydalandığını bildirdi.

Yine geçen yıl tüm iş verenlerin sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indirimden faydalandığını ifade eden Varank, böylelikle 10 milyon kişiye ulaştıklarını ve toplamda 14,7 milyar lirayla işverenlere destek olduklarını söyledi.

Varank, KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirim yaptıklarını hatırlattı.

Reel sektörden beklentilerinin yatırım ve istihdam iştahını kaybetmemeleri olduğunu vurgulayan Varank, "Siz değerli sanayicilerimizin OSB'lerdeki ve endüstri bölgelerindeki yatırımlarını teşvik etmek adına önemli birtakım düzenlemeleri şu anda Bakanlığımızda yerine getiriyoruz. İnşallah yakında da kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Akıllı teknoloji geliştiren KOBİ'lere müjde

Bir müjde vermek istediğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"KOSGEB bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız. Böylece hem teknoloji geliştiricisi KOBİ'lere hem de teknoloji kullanıcısı imalatçı KOBİ'lerin büyümesine katkı sağlayacağız." 

Varank, bunların her birinin 2019 bütçesinde karşılığı olan programlar olduğunu aktardı.

Merkezi hükümetle yerel yönetimlerin uyumlu ve beraber hareket etmesinin netice ve verim almakta güzel sonuçları ortaya çıkarttığına dikkati çeken Varank, yerel seçimlerde Hatay'ın doğru karar vereceğine yürekten inandığını sözlerine ekledi.

Açılışa, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir de katıldı.

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