'Akıllı teknoloji dijital dönüşümün anahtarı'

SAP’nin dünyanın önde gelen analiz şirketlerinden Forrester Consulting ile gerçekleştirdiği araştırma, akıllı teknolojilerin kurumsal dijital dönüşümü desteklemek açısından kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor.

Forrester tarafından 740’tan fazla katılımcıdan alınan anket sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 93’ü dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmak için inovasyon teknolojilerinin kilit rol oynadığını düşünüyor.

Dijital dönüşüm sürecini halihazırda aktif bir şekilde sürdüren ve Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka (AI), blockchain, artırılmış ya da sanal gerçeklik gibi en az iki inovasyon teknolojisini devreye almış olmak gibi iki önemli kriteri sağlayan katılımcılarla gerçekleştirilen araştırma, işletmelerin rekabet avantajı elde etmek için inovasyon teknolojilerine öncelik verdiklerini ortaya çıkardı.

Araştırma gösteriyor ki; şirketlerin yüzde 92’si Nesnelerin İnterneti (IoT), yüzde 78’i yapay zeka’yı (AI), yüzde 77’si öğrenen makineleri, yüzde 70’i artırılmış gerçekliği/sanal gerçekliği, yüzde 68’i ise blockchain gibi inovasyon teknolojilerini uygulayarak veya halihazırda uygulamaya devam ederek dijital dönüşümü sürdürüyor.

Araştırmanın sonuçları işletmelerin, dijital dönüşüm yolculuğuna öncelik vermeye devam etmenin yanı sıra verimliliği artırmak için mevcut süreçleri optimize etmeye, yeni değerler elde etmek üzere süreçleri yaygınlaştırmaya ve yeni gelir akışları sağlamak üzere iş modellerini dönüştürmeye giderek daha fazla odaklandığını gösteriyor. Araştırma, şirketlerin yüzde 92’sinin bütün akıllı teknolojiler ve iş süreçlerinden elde dilen ve kullanılan verileri birleştirebilecek platformlara büyük ilgi gösterdiğini ortaya çıkardı.

Sonuçlar incelendiğinde, farklı endüstrilerin kendi dijital olgunluk seviyelerine ve kurumsal hedeflerine göre farklı önceliklere odaklandığı ve birden fazla akıllı teknolojiden yararlandığı görülüyor. Örneğin, talep oldukça aralıklı üretim yapan işletmelerin çoğu, öngörüye dayalı bakım çalışmalarını uygulamaya veya genişletmeye öncelik veriyor. Buna karşılık, perakendeciler ürün çeşitliliği kararlarını verirken özellikle Büyük Veri ve öngörüye dayalı analitiğe odaklanıyor; enerji, su ve gaz dağıtım şirketleri (kamu hizmeti sağlayan şirketler) ise yöneticilerin kapasiteyi ya da verimlilik oranlarını gerçek-zamanlı görebilmesi için dijital toplantı odasını (digital boardroom) tercih ediyor.

SAP Platform ve Teknolojiler Bölümü, Global Müşteri Operasyonları Başkanı Irfan Khan, araştırma hakkında şunları söyledi, “Bu akıllı işletme araştırmasında Forrester ile işbirliği yaparak, yeni teknolojilerin uygulanmasıyla ilişkili zorlukları ve fırsatları ortaya çıkarma imkanı bulduk. Araştırma, işletmelerin rekabet avantajı elde etmek için inovasyon teknolojilerine öncelik verdiğini ortaya çıkardı. Şirketlerin süreçleri iyileştirmek, inovasyonu teşvik etmek ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmak için IoT, AI, artırılmış gerçeklik, öğrenen makineler ve blockchain teknolojilerini kullandıklarını görüyoruz. Araştırmada da belirtildiği gibi, “dijital çağın galibi, akıllı işletmeler olacaktır. Akıllı bir işletme, dijital dönüşümü hızlandırmak için insanları, süreçleri, verileri ve teknolojileri birbirine bağlayan, daha azla daha çoğu yapabilen, müşteriyi daha iyi anlayan, onun ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren ve yeni gelir kalemleri yaratabilen bir işletmedir.”