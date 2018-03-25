Akıllı şebekeler enerji kaybını yarıya indiriyor

Siemens Türkiye Dijital Şebekeler Grup Müdürü Hasan Ali Pazar, Türkiye’deki 21 dağıtım şirketinin enerji kaybının ortalama yüzde 14 civarındayken, Siemens akıllı şebekeler çözümlerini kullanan şirketlerde bu oranın yüzde 7’ye düştüğünü belirterek, "Akıllı Şebekeler çözümlerini Türkiye’de geliştiriyor, var olan alt yapıyı daha akıllı ve otomatize edip, insan hatalarından arındırarak, daha verimli kullanabilmeye odaklanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pazar, 25-26 Nisan’da İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarına (ICSG 2018) ilişkin yaptığı açıklamada, akıllı şebeke çözümlerini kullanan dağıtım şirketlerinde enerji kaybının yarı yarıya azaldığını belirtti.

Siemens Türkiye’nin sunduğu akıllı dijital şebeke çözümlerinin enerji dağıtım şirketlerinin yüzde 43’ü tarafından kullanıldığını ifade eden Pazar, şunları aktardı:

“Bu da Siemens’i sektörde lider konuma taşıyor. Bu dağıtım şirketleri aracılığıyla Siemens Akıllı Şebekeler ürünleri, çözümleri, sistemleri ve hizmetleri, şirketlerin müşterilerinin yüzde 46’sına ulaşıyor. 2014 verilerine göre Türkiye’deki 21 dağıtım şirketinin enerji kaybı ortalama yüzde 14 civarındayken, Siemens akıllı şebekeler çözümlerini kullanan şirketlerde bu oran yüzde 7’ye düşüyor. Akıllı Şebekeler çözümlerini Türkiye’de geliştiriyor, var olan alt yapıyı daha akıllı ve otomatize edip, insan hatalarından arındırarak, daha verimli kullanabilmeye odaklanıyoruz. Buradaki merkezimizde geliştirilen teknolojilerin zaman içinde Siemens’in faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de kullanılmasını hedefliyoruz.”

Pazar, yüksek şehirleşme ve endüstriyel büyüme neticesinde dünyadaki enerji ihtiyacı hızla arttığını anımsatarak, "Çağımızın enerjiye yönelik yeni problemlerinin çözümleri, yeni yaklaşım ve teknolojileri gerektiriyor. Yarının enerji ihtiyaçlarına bugünden yanıt vermenin yolu ise mevcut kaynakları verimli ve akıllı kullanmaktan geçiyor. Akıllı şebekeler, elektrik, tesis ya da bina sistemlerinin şebekeye kesintisiz entegrasyonunu sağlayarak, birçok farklı açıdan tüm paydaşlar için katma değer yaratan yaygın çözümlerin geliştirilmesini mümkün kılıyor. Diğer taraftan akıllı şebekeler sayesinde kullanıcılar hem elektrik üreticisi hem de elektrik tüketicisi olarak aktif rol oynayabilir ve enerji tüketimlerini düşük maliyetli ve çevresel sorumlulukları dikkate alacak bir şekilde kontrol edebilir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin güçlü bir 2023 vizyonu bulunuyor"

Pazar, akıllı şebeke çözümleriyle elektrik fiyatlarının, çevresel unsurları da dikkate almak kaydıyla arz ve talebe uygun olarak esnek bir şekilde ayarlanabileceğini bildirerek, “Bu sayede piyasalar fiyat dalgalanmalarını daha olumlu karşılayabilirler. Siemens olarak sunduğumuz tümleşik BT ve OT çözümlerimiz ile enerji piyasası paydaşlarının güvenli şekilde şebeke yönetimine katılmasına ve yatırımlarından azami fayda sağlamasına olanak sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin güçlü bir 2023 vizyonunun bulunduğuna dikkati çeken Pazar, bu vizyonun detayları incelendiğinde, Türkiye'de bugünkünden çok daha farklı bir enerji yapısının görüldüğünü, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için bir yandan mevcut enerji kaynaklarını daha verimli hale getirirken, diğer yandan yenilenebilir enerji gibi alternatif kaynaklar üretmek kilit rol oynayacağını vurguladı.

Pazar, Türkiye’de enerji üretiminin büyük oranda doğu şehirlerinde gerçekleştiğini belirterek, “Tüketim ise batıda yoğunlaşıyor. Doğu ile batı enerjinin verimli, kaliteli ve hızlı bir şekilde iletilmesi ve ardından dağıtılması için akıllı ve dijital şebekeler muazzam bir fırsat sunuyor. Türkiye, akıllı sayaçlar ve uzaktan okuma sistemlerinin dahil olduğu bir uygulama sürecinden geçiyor. Gerçek zamanlı izlenen ve yönetilen şebekeler kurmak için de şebeke izleme ve dağıtım sistem yönetimi yatırımları yapılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde şebeke yatırımlarını daha verimli hale getirmek ve tedarik sürekliliğini sağlamak adına akıllı şebeke yatırımlarının hem sayısı hem de bu yatırımlara ayrılan bütçede bir artış olacağı görülüyor. Bu alanda hayata geçirilen Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi’nin dönüşüm sürecine ivme kazandırmasını bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

"ICSG 2018, büyük kazanımlar sağlayacak"

Hasan Ali Pazar, gelişen teknolojilerle birlikte internetin giderek yaygınlaşmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bilgisayarlarla başlayan süreç, cep telefonları ve başka nesnelerle internet üzerinden bir ağ kurulmasına kadar ulaştı ve artık yeni bir kavramı çok sık duymaya başladık. ‘Nesnelerin İnterneti.’ Artık, yolda, iş yerinizde evinizin ısısını telefonunuz aracılığıyla kolaylıkla belirleyebilme olanağı bulunuyor. Uzaktan erişim ile tüketicilere büyük kolaylık sağlayan akıllı kombi ve termostatlar enerji tüketiminde de ortalama yüzde 20 ila 30 arasında bir tasarruf sağlıyor. Türkiye, 80 milyonluk nüfusu ve milyonlarca elektrik, su ve doğalgaz abonesiyle önemli bir pazar. Piyasanın ihtiyaçlarına göre üreticilerin şekillenmesi, çözümlerin daha ekonomik ve teknolojik hale gelmesi, uluslararası iş birliklerinin gelişmesi açısından ICSG 2018, büyük kazanımlar sağlayacaktır. Türkiye’nin içinde bulunduğu geçiş sürecinde düzenlenen bu kongre, katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, bu alandaki yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlaması bakımından oldukça önemli."

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın global firmanın stantlı katılım sağlayacağı, 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor.

Ekonomi Bakanlığı'nın destekleriyle organize edilen aralarında ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı 32 farklı ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018’e katılacak. Ülkelerden gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer alacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleri, ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, 25-26 Nisan 2018'de İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.