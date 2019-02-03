Akıllı saatle en iyi teknoloji ödülünü aldılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAkıllı saatle en iyi teknoloji ödülünü aldılar
GeriTeknoloji Akıllı saatle en iyi teknoloji ödülünü aldılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
03.02.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Akıllı saatle en iyi teknoloji ödülünü aldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akıllı saatle en iyi teknoloji ödülünü aldılar

Gaziantep'te mühendis Mustafa Tülü ve Enes Çaldır'ın 3 ayda geliştirdiği ve 45 ülkeye sattığı akıllı saat "watchX", İngiltere'de düzenlenen dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'da, bu alanın en iyi ödülü kabul edilen "EdTech"in sahibi oldu.

Gaziantep'teki büyük bir firmada başmühendis olarak görev yaparken, kendi işlerini yapmak için istifa ederek "ArgeX"i kuran Mustafa Tülü ve Enes Çaldır'ın, kafeteryalarda ve Gaziantep Üniversitesinin kütüphanesinde çalışarak 3 ayda ürettikleri akıllı saat "watchX"i, 45 ülkede 2 binden fazla kullanıcıya sattı.

Ürünlerine ilginin artmasıyla Japonya, Çin ve Tayvan'da distribütörlük veren genç girişimciler, aldıkları "EdTech" ödülüyle de Avrupa ve ABD'de kullanım oranlarını artırmayı hedefliyor.

ArgeX şirketinin kurucu ortaklarından Mustafa Tülü, AA muhabirine, ortağı Enes Çaldır ile o dönemki işlerinden istifa ederek firmalarını kurduklarını, kafelerde, Gaziantep Üniversitesinin kütüphanesinde çalıştıklarını, ardından firmaları ArgeX'i kurarak Gaziantep Teknopark'ta küçük bir odada kodlanabilir akıllı saat "watchX"i geliştirdiklerini söyledi. 

"WatchX"in kutu içerisinden parçalar halinde çıktığını ve kullanıcıların bunları basit adımlarla birleştirdiklerini, bunu yaparken de bir akıllı saatin ne gibi parçalardan, elektronik içeriklerden oluştuğunu öğrendiklerini anlatan Tülü, "Daha sonrasında  watchX'i bilgisayara bağlayıp kodlayarak, günlük hayatta kullanabiliyorlar. Bizi mevcut ürünlerden ayıran en büyük özelliğimiz, kullanıcıların kodladıkları projeleri gerçekten de günlük hayatta kullanabiliyor olmaları." dedi. 

Tülü, mevcut ürünlerin birçoğunun robotlara odaklandığını fakat bu robotlarla yapılan projelerin genelde masa üzerinde kaldığını dile getirerek, 9 yaş ve üzerindeki kullanıcı kitlelerine hitap ettiklerini ifade etti.

"45 farklı ülkeden 2 bine yakın kullanıcıya ulaştık"

Geçen yıl satışa çıkardıkları ürünleriyle 45 farklı ülkeden 2 bine yakın kullanıcıya ulaştıklarına dikkati çeken Tülü, şöyle devam etti:

"Sıfırdan başlayan yeni girişimciler için iyi bir rakam. Distribütörlerle çalışıyoruz. Şu anda Japonya, Çin, Tayvan ve Türkiye'de distribütörlerimiz var. Avrupa'da da distribütörlere erişmek için Avrupa'nın ve dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show'a katıldık. Bu fuara tüm dünyadan distribütörler, kullanıcılar, eğitimciler katılıyor. Eğitim teknolojilerinde ne gibi yenilikler var bunları öğreniyorlar. Biz de BETT Show'da eğitim teknolojilerinin Oscar'ı niteliğindeki yılın "EdTech" ödülünü Türkiye'ye getirdik. Oradaki seçkin jüri tarafından yılın girişimi seçildik. Bu bizim için gurur verici. Bu ödülü önceki yıllarda ABD'den, İngiltere'den firmalar almıştı. İlk defa bir Türk firma bu ödülü Türkiye'ye getirdi. Bizim fuara katılmamıza destek veren Lonca Girişimcilik Merkezi, İTÜ Çekirdek Girişim Evi, Tim-Teb Girişim Evi, Elginkan Vakfı'na teşekkür ediyoruz."

Tülü, kodlamanın öneminin ve değerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek arttığını belirterek "Amacımız watchX'i 9 yaş ve üzerindeki her çocuğun bileğinde görmek. Tüm dünyada artık bu yeni bir dil olarak kabul ediliyor. Watchx'i de bu bağlamda tüm dünyadaki çocukların, bu ihtiyacını karşılayabilecek bir ürün olarak bütün teknoloji mağazalarında görmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?